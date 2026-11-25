In der Familie von Alexander Klaws (43) dreht sich in der Vorweihnachtszeit alles um gemeinsame Rituale. Im Interview mit spot on news erzählte der Sänger jetzt, wie er und seine Frau die Advents- und Weihnachtstage 2026 mit ihren drei Söhnen zu Hause gestalten. Ganz oben auf der Liste steht das Wichteln: Jeden Tag wartet auf die Kinder eine neue, kreative Überraschung. Bei den Jungs sorgt das für leuchtende Augen, für die Eltern bedeutet es trotz aller Freude jede Menge Arbeit. Der Musicalstar nimmt die tägliche Suche nach Ideen aber mit Humor: "Manchmal frage ich mich schon, ob es wirklich eine gute Idee war, bei diesem Trend mitzumachen", lacht er. Dabei hat jeder der drei Jungs seine ganz eigene Art, sich auf das Fest einzustimmen. Einer der Söhne bastelt mit Begeisterung, ein anderer hat gerade das Schachspiel für sich entdeckt. Auch ein paar Stunden am Rennsimulator dürfen in der Weihnachtszeit nicht fehlen.

Neben den kleinen Wichtelaktionen ist der Familie vor allem eines wichtig: Zeit miteinander. Abends legen sie deshalb gern Musik auf und tanzen ausgelassen. Außerdem kommen regelmäßig Spiele wie Monopoly oder Schach auf den Tisch. Große Geschenkeberge sind Alexander dagegen nicht so wichtig, er setzt lieber auf gemeinsame Erlebnisse. Nach einem turbulenten Jahr habe ihm vor allem Zeit gefehlt, verriet er: "Das klingt vielleicht kitschig, aber gemeinsame Zeit zu schenken, bedeutet mir am meisten." Für Alexander war 2026 ohnehin ein Jahr mit besonderen Familienmomenten. Ein sehr emotionales Erlebnis teilte er mit seinem Sohn Lenny im Musical "Tarzan": Der Junge spielte den kleinen Tarzan, und kurz darauf betrat sein Vater als dessen erwachsenes Ich die Bühne. Eine gemeinsame Szene hatten die beiden zwar nicht. Trotzdem bezeichnete der Schauspieler ihren ersten gemeinsamen Auftritt als seinen wohl schönsten Moment des Jahres. "Dass wir das überhaupt zusammen erleben konnten, ist unglaublich und einer dieser Once-in-a-Lifetime-Momente", schwärmte er gegenüber spot on news.

Besonders stolz ist Alexander darauf, dass Lenny sich die Aufgabe selbst vorgenommen und durchgezogen hat. Für ihn waren die Auftritte mit seinem Sohn der krönende Abschluss seiner Zeit als Tarzan. Im Oktober hatte er sich nämlich endgültig von der Rolle verabschiedet. Trotz seines vollen Terminkalenders kommt der Sänger auch auf der Bühne in Festtagslaune. Auf seiner Tour "A very special Musical Christmas" verbindet er Weihnachtsklassiker mit bekannten Musicalhits und singt gemeinsam mit dem Publikum. Sein eigenes Lieblingslied zum Fest ist "Driving Home for Christmas" von Chris Rea. Der Song drückt für ihn das Gefühl aus, in der Weihnachtszeit anzukommen.

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Imago Musicaldarsteller Alexander Klaws bei der Aufzeichnung der WDR-Talkshow "Kölner Treff" in Köln

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Instagram / alexanderklawsofficial Alexander Klaws und seine Familie im August 2024

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