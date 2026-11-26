Trotz ihres schweren Sturzes bei der olympischen Abfahrt in Cortina könnte Lindsey Vonn (42) noch einmal auf die Rennpiste zurückkehren. Davon sind zumindest mehrere langjährige Wegbegleiter und Experten überzeugt. Besonders optimistisch zeigt sich Rainer Salzgeber, Rennchef ihres Ausrüsters Head. Gegenüber Blick erklärte er, dass er nach der erfolgreich verlaufenen jüngsten Operation sogar einen Start der Ski-Ikone bei den Olympischen Winterspielen 2030 für möglich hält. Schon ein Comeback in der Saison 2027/28 könne er sich vorstellen, zu diesem Zeitpunkt wäre die Sportlerin 43 Jahre alt. Bei den Olympischen Winterspielen 2030 hätte sie bereits ihren 45. Geburtstag hinter sich. "Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich vermute schon, dass sie noch einmal zurückkommt", betonte Rainer. Mit dieser Einschätzung steht er nicht allein da: Auch andere langjährige Wegbegleiter trauen der Sportlerin eine Rückkehr zu.

Für seine Einschätzung führt der Rennleiter vor allem Lindseys außergewöhnlichen Trainingsfleiß an. Auch an der Ausrüstung soll es nicht scheitern. Bei Head sei die Athletin nach wie vor bestens versorgt: "Einige Paar Ski haben wir jedenfalls noch im Keller für sie", verriet er dem Schweizer Blatt. Auch Robert Trenkwalder, der als Verantwortlicher für das Red-Bull-Engagement im Skisport lange mit Lindsey verbunden war, hofft auf eine erneute Rückkehr. Allerdings stellt er eine wichtige Bedingung: "Lindsey kann Dinge tun, die andere nicht können. Entscheidend ist aber, dass ihr Körper mitmacht. Vom Kopf her traue ich ihr sowieso alles zu." Auch Stefan Abplanalp, der sie einst als Trainer im US-Skiteam betreute, stand zuletzt mit der Skifahrerin in Kontakt. Er hält einen Start bei Olympia 2030 ebenfalls für möglich. Als wichtigste Motivation sieht er ihre große Leidenschaft für den Skisport. Bereits bei ihrem ersten Comeback habe Lindsey bewiesen, dass sie wieder um Kristallkugeln und Medaillen kämpfen könne. Über konkrete Rückkehrpläne hätten die beiden allerdings nicht gesprochen. Ob die US-Amerikanerin tatsächlich noch einmal Rennen bestreiten wird, bleibt daher offen. Ihren Rücktritt hat sie bislang jedenfalls nicht bekannt gegeben.

Bis zu einer möglichen Rückkehr auf die Rennpiste wäre es allerdings noch ein weiter Weg. Der Sturz in Cortina hatte gravierende Verletzungen zur Folge: Lindsey erlitt komplizierte Brüche am Schienbein, am Schienbeinkopf und am Wadenbeinköpfchen. Zusätzlich entwickelte sich ein Kompartmentsyndrom. Wie Blick berichtete, mussten die Ärzte zeitweise sogar eine Amputation ihres linken Beins in Betracht ziehen. Der jüngste Eingriff war bereits ihre neunte Operation innerhalb von neun Monaten. Dabei entfernten die Mediziner drei Platten und mehr als zehn Schrauben aus ihrem Bein und setzten ihr ein neues Kreuzband ein. Nach der erfolgreichen OP zeigte die Skifahrerin ihren 3,6 Millionen Instagram-Followern die entfernten Metallteile. Nun steht ihr voraussichtlich eine weitere Rehabilitationsphase von sechs bis neun Monaten bevor. Dass Lindsey nach längeren Pausen wieder in den Skisport zurückfindet, hat sie bereits einmal bewiesen: Im Dezember 2024 kehrte sie knapp sechs Jahre nach ihrem letzten Weltcupstart zurück und startete erneut in St. Moritz. Ein weiteres Comeback wäre für sie also nicht das erste.

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Sportlerin

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Juni 2026

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