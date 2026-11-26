In den neuen Folgen von Love Island VIP steht ein Couple besonders im Fokus: Greta Barthel (27) und Rafael Neugart (31), die erst kürzlich in die Show zurückgekehrt sind. Unmittelbar nach der Paarungszeremonie nehmen ihre Mitstreiter die Beziehung der beiden genauer unter die Lupe. Nelson Henry, Henna Urrehman und Marla Slengard tauschen sich in der Villa über Gretas Worte an Rafi aus. Wirklich überzeugt sind die drei davon allerdings nicht. Sie vermuten, dass hinter Gretas Verhalten keine echten Gefühle, sondern vielmehr eine Strategie steckt. Ihr Verdacht: Das Model könnte Rafi etwas vorspielen, um am Ende gemeinsam mit ihm die Show zu gewinnen. Besonders Nelson stößt Gretas Ansprache sauer auf. Seiner Meinung nach ging es dabei gar nicht wirklich um Rafi. Stattdessen habe Greta vor allem sich selbst in den Mittelpunkt gestellt, findet er.

Nelson macht in der Sendung kein Geheimnis aus seiner Meinung. "Sie hat nicht vom Herzen gesprochen. Sie hat mehr über sich geredet als über ihn. Seine alte Beziehung war Crashout. Er wurde da beschimpft. Deswegen ist das für ihn bare Minimum und deshalb checkt der das nicht", erklärt er. Marla stimmt ihm direkt zu: "Ja! Er muss mal seinen Wert kennen. Die frisst den auf! Das passt gar nicht." Auch im Einzelinterview äußert sie sich noch einmal kritisch. Rafi sei ihrer Meinung nach ein sanfter und eher zurückhaltender Typ, der eine Partnerin brauche, die ihm auf Augenhöhe begegne. "Er ist ein ganz lieber, ruhiger, introvertierter, toller Junge und es muss eine Beziehung auf Augenhöhe sein. Ich habe das Gefühl, dass Greta ihn sehr unter Kontrolle hat und ihn so hinkuscht, wie sie es gerne hätte, und er kuscht auch", meint Marla.

Rafi selbst beurteilt die Beziehung zu Greta ganz anders. In der Sendung schmiedet er bereits Pläne für die gemeinsame Zukunft nach der Show. "Ich bin sehr happy, dass wir uns gefunden haben. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit in der Villa und auch danach. Ich bin mir sicher, dass wir noch weitergehen", schwärmt der Social-Media-Star. Auch Greta wirkt glücklich und blickt voller Vorfreude auf die weitere Zeit an Rafis Seite. Doch die Harmonie könnte schon bald einen Dämpfer bekommen. Im Teaser zur nächsten Doppelfolge ist Rafi mit geröteten Augen zu sehen, während ihm Tränen über das Gesicht laufen. Was genau dahintersteckt, bleibt zunächst unklar. Mehr erfahren die Zuschauer erst in der kommenden Woche. Neue Folgen von "Love Island VIP" sind immer ab Mittwoch auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Rafael Neugart und Greta Barthel bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Nelson Henry und Henna Urrehman bei "Love Island VIP"

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