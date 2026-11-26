Auf dem Promihof liegt Romantik in der Luft: In der elften Folge von Der Promihof überrascht Kevin Njie (30) seine Mitstreiterin Vanessa Brahimi mit einer liebevollen Geste. In der Scheune hat der Realitystar ein Bett für sie dekoriert. Damit möchte er Vanessa, die in früheren Beziehungen schlechte Erfahrungen gemacht hat, zeigen, dass seine Absichten ernst sind. Rosenblätter, Erdbeeren und Schokolade sorgen für die passende Atmosphäre, auch Alkohol steht bereit. Unterstützung bekommt Kevin bei der Vorbereitung von Fabian Hesdahl (29), der ihm bei der Umsetzung seiner Idee hilft. Als Vanessa die Überraschung entdeckt, ist sie überwältigt: "Damit habe ich nicht gerechnet", gesteht sie in der Sendung. Eine solche Aufmerksamkeit hatte die Influencerin während ihres Aufenthalts auf dem Hof offenbar überhaupt nicht erwartet.

Vanessa macht anschließend deutlich, wie sehr Kevin sie mit seiner Aktion berührt hat. Vergleichbares habe sie bisher in keiner Beziehung erlebt. "So was hat noch nie jemand für mich gemacht, ich bin komplett geflasht von Kevin", schwärmt sie in der Show. Für sie zählt dabei nicht allein die romantische Dekoration. Vielmehr gibt ihr die Mühe, die Kevin in die Vorbereitung gesteckt hat, ein gutes Gefühl für das weitere Kennenlernen. Vanessa wertet die Überraschung als Zeichen dafür, dass er aufrichtiges Interesse an ihr hat und mehr als einen kurzen Flirt sucht. "Das ist so ein Riesenbeweis für mich, dass er es ernst meint", erklärt sie. Mit seinem Einsatz gelingt es Kevin damit offenbar, ihr ein Stück ihrer Unsicherheit zu nehmen und ihr zu zeigen, wie wichtig sie ihm geworden ist.

Zum Abschluss des Abends spricht Kevin dann auch offen aus, was er inzwischen für Vanessa empfindet. "Ich hab mich verguckt", gesteht der Sportler bei "Der Promihof". Seine Gefühle bleiben nicht unerwidert: Auch Vanessa macht deutlich, dass es ihr genauso geht. Die Überraschung in der Scheune mündet damit in ein gegenseitiges Eingeständnis ihrer Zuneigung. Gerade angesichts ihrer belastenden Erfahrungen mit Männern bedeutet dieser Moment Vanessa viel. Statt weiterer Zweifel erlebt sie, dass Kevin sich Gedanken um sie gemacht und bewusst Zeit für die Vorbereitung genommen hat. Seine Geste und die anschließenden Worte geben dem Kennenlernen der beiden damit eine neue Richtung. Wie sich ihre Verbindung im weiteren Hofalltag entwickelt und ob sie auch nach der Show Bestand haben wird, bleibt allerdings offen. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Kevin Njie und Vanessa Brahimi albern herum, "Der Promihof" 2026

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RTLZWEI Kevin Njie zeigt Vanessa Brahimi seine Überraschung bei "Der Promihof"

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