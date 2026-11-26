Fabio De Pasquale (32) hat seine Entscheidung offenbar nicht bereut. Vor neun Monaten ließ sich der Realitystar einer operativen Penisvergrößerung unterziehen. Nun zieht er im Interview mit Promiflash ein durchweg positives Fazit. Mit dem Ergebnis ist Fabio rundum zufrieden. Auf die Frage, wie er heute über den Eingriff denke, findet er klare Worte: "Die Operation hat gutgetan." Einschränkungen, die ihn im Alltag oder in intimen Situationen belasten, habe er demnach keine. Damit fällt sein Fazit auch Monate nach der operativen Penisvergrößerung klar aus: Der Reality-TV-Bekanntheit zufolge funktioniert alles so, wie es soll. Seine anfängliche Unsicherheit sei mittlerweile vollständig verflogen. Fabio macht zudem deutlich, dass er den Schritt nicht bereut und mit dem Resultat des Eingriffs vollkommen glücklich ist.

Dabei nimmt Fabio kein Blatt vor den Mund und schildert das Ergebnis in aller Deutlichkeit. "Ich kann alles machen. Es steht wie eine Eins. Meine Sorge war natürlich, dass die Erektion nicht mehr funktioniert. Aber es läuft alles wie eine Eins. Es funktioniert, es steht wie eine Eins und es kommt ans Ziel", erzählt er gegenüber Promiflash. Mit einem intimen Scherz legt er sogar noch nach: "Manchmal stoße ich gegen die Gebärmutter, aber es funktioniert." Einen wichtigen Punkt stellt Fabio dabei allerdings klar: Die Operation sollte nicht dazu dienen, sein Liebesleben aufzuwerten. "Ich habe das nicht für einen besseren Sex gemacht", betont er. Schließlich sei Sex für ihn bereits vor der Penisvergrößerung gut gewesen.

Ganz ohne Komplikationen verlief die Zeit nach dem Eingriff für Fabio allerdings nicht. Der Grund: Er hatte sich über eine wichtige Vorgabe seiner Ärzte hinweggesetzt. Die Mediziner hatten ihm nach der Operation ein Sexverbot von sechs Wochen auferlegt. Daran hielt sich Fabio jedoch nicht. Schon zwei Wochen nach der OP wurde er wieder intim. Damit setzte er die noch nicht vollständig verheilte Narbe einer Belastung mit schmerzhaften Folgen aus. Später sprach Fabio offen über seinen Fehler. Er machte deutlich, dass andere Patienten seinem Beispiel keinesfalls folgen sollten, und riet ausdrücklich dazu, die medizinischen Vorgaben nach einer solchen Operation ernst zu nehmen. Trotz dieses schmerzhaften Rückschlags während der Genesung fällt seine Bilanz neun Monate später durchweg positiv aus. Heute kann er nach eigener Aussage wieder alles machen und muss keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen mehr beachten.

Anzeige Anzeige

Imago Fabio De Pasquale bei den Reality Awards in Bonn, 2026

Anzeige Anzeige

Imago Fabio de Pasquale, März 2026

Anzeige Anzeige