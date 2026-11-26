Ein Auftritt bei den MTV Video Music Awards 2026 könnte für Taylor Swift (36) unerwartete juristische Folgen haben. Die Sängerin hatte bei der Preisverleihung Ende September in Los Angeles mit bewegenden Worten an die verstorbene Countryikone Dolly Parton (†80) erinnert. Nun spielt ausgerechnet diese Rede eine Rolle in ihrem laufenden Markenrechtsprozess gegen das frühere Las-Vegas-Showgirl Maren Flagg. Wie Page Six berichtet, ließ Taylors Rechtsvertretung nun sowohl einen Mitschnitt des Auftritts als auch ein offiziell beglaubigtes Transkript beim zuständigen Gericht hinterlegen. Die Dokumente sollen zeigen, dass Taylor zwar von Dolly als dem "ultimativen Showgirl" sprach, jedoch keinerlei Bezug zu ihrem Album "The Life of a Showgirl" herstellte. Die Musikerin war an diesem Abend für "The Fate of Ophelia" mit dem Preis für das Video des Jahres ausgezeichnet worden. Ihre Ehrung widmete sie Dolly, die am 25. August 2026 verstorben war.

"Ich möchte einer Person danken und diesen Preis einer Person widmen, ohne die all das hier einfach nicht geschehen würde. Und diese Person ist das ultimative Showgirl, Dolly Parton", erklärte Taylor vor dem Publikum. Dass diese Worte inzwischen vor Gericht diskutiert werden, hängt mit einer Klage zusammen, die Maren bereits im März eingereicht hatte. Die ehemalige Tänzerin, die unter dem Künstlernamen Maren Wade bekannt ist, beansprucht Markenrechte an "Confessions of a Showgirl". Ihrer Auffassung nach kommt Taylors Albumbezeichnung diesem Namen unzulässig nahe. Außerdem betrachtet sie die Preisverleihung als Hinweis darauf, dass Taylor geschäftlich ausreichend mit Kalifornien verbunden ist, um dort verklagt werden zu können. Die Anwälte des Popstars widersprechen dieser Einschätzung. Sie verweisen darauf, dass die Veranstaltung erst mehrere Monate nach Beginn des Rechtsstreits stattfand.

Bevor der eigentliche Markenkonflikt geklärt werden kann, muss zunächst die Zuständigkeit der kalifornischen Justiz geprüft werden. Taylor und ihre Rechteverwaltung TAS Rights Management bestreiten, dass vereinzelte berufliche Aktivitäten in dem Bundesstaat dafür ausreichen. Marens Anwälte sehen das anders und verweisen unter anderem auf den dortigen Dreh des Musikvideos "Patient Zero". Um weitere Einzelheiten über Taylors Geschäfte in Kalifornien zu erfahren, fordern sie außerdem eine Befragung der Sängerin, die bis zu drei Stunden dauern könnte. Ihre Gegenseite bezeichnet dieses Vorgehen als "grenzwertig schikanös" und möchte die Beweisaufnahme vorerst aussetzen lassen. Marens Vertreter halten die gewünschten Ermittlungen dagegen für einen normalen Bestandteil der Zuständigkeitsprüfung. Über die entsprechenden Anträge soll am 9. Dezember entschieden werden. Eine weitere Anhörung ist für den 3. Februar vorgesehen. Dann steht Taylors Antrag auf Abweisung der Klage im Mittelpunkt.

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Getty Images Taylor Swift nimmt bei den MTV VMAs 2026 im Peacock Theater die Artist Director Honors entgegen

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