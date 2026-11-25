Bei Vanessa Brahimi fließen die Tränen: In der zehnten Folge von Der Promihof wird die Realitydarstellerin von ihren Gefühlen überwältigt. Ihre Zuneigung zu Mitstreiter Kevin Njie (30) und die Angst vor einer erneuten Enttäuschung werden ihr zunehmend zu viel. Während der Sportler beim neuen Spiel "Du bist Schlamm genug" gemeinsam mit Julia Römmelt (32) antritt, gerät Vanessa an ihre persönlichen Grenzen. Im Gespräch mit Jasmin Sainabou Jaegers (28) kann sie ihre aufgestauten Emotionen schließlich nicht mehr zurückhalten und bricht in Tränen aus. Dabei gesteht die Influencerin, dass ihre Gefühle für Kevin stärker geworden sind, als sie selbst erwartet hatte. Gleichzeitig macht sie deutlich, wie sehr ihr die Situation auf dem Hof zusetzt. Das Kennenlernen mit dem Sportler bringt für Vanessa somit nicht nur schöne Momente mit sich, sondern weckt auch schmerzhafte Erinnerungen und große Unsicherheit.

Unter Tränen schildert Vanessa, was hinter ihren Befürchtungen steckt. Schlechte Erfahrungen mit Männern hätten bei ihr die Sorge hinterlassen, erneut enttäuscht oder getäuscht zu werden. "Ich hab so eine scheiß Vergangenheit mit Männern, ich hab halt keinen Bock mehr, verletzt zu werden. Ich dachte echt nicht, dass ich ihn so mögen würde. Mich stört es halt, weil ich keinen Bock hab, verarscht zu werden", schluchzt sie in der Sendung. Trotz ihres Redebedarfs möchte Vanessa Kevin zunächst nicht auf ihre Ängste ansprechen. Für eine direkte Aussprache mit dem Model fühlt sie sich in diesem Moment offenbar nicht bereit. Nach eigener Aussage hat sie schlicht keine Lust mehr auf die belastende Situation. Anstatt das Gespräch mit Kevin zu suchen und ihre Zweifel mit ihm zu klären, geht die Realitydarstellerin deshalb erst einmal auf Abstand.

Vanessa möchte nicht, dass Kevin den Eindruck bekommt, er könne sie verletzen. Zugleich hat sie inzwischen Gefühle für ihn entwickelt. Einerseits mag sie den Sportler mehr, als sie zu Beginn des Kennenlernens vermutet hätte. Andererseits äußert sie angesichts ihrer Vergangenheit die Angst, erneut verletzt zu werden. Im Gespräch mit Jasmin spricht Vanessa über diese Sorgen. Ihrer Mitstreiterin vertraut sie an, was sie bedrückt, während sie ihren Tränen freien Lauf lässt. Ob sie ihre Sorgen später auch mit Kevin besprechen wird und wie sich das Kennenlernen entwickelt, bleibt zunächst offen.

"Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Kevin Njie umarmt Vanessa Brahimi bei "Der Promihof"

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RTLZWEI Kevin Njie und Vanessa Brahimi in einem intimen Moment bei "Der Promihof"

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