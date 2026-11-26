Die Vorfreude auf die nächste Staffel Prominent getrennt hält sich bei einigen Fans in Grenzen. Der neue Cast sorgt für wenig Begeisterung. Wie die Show-Fans unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram zu verstehen geben, sind ihnen die Teilnehmer zu unbekannt! "Kenne leider hier keinen mehr" und "Wer sind die?", heißt es unter anderem. Zudem ist einer der Meinung, bei den Duos sei keinesfalls die Rede von "waschechten Ex-Paaren": "Was 'ne billige Staffel.. Da sind eh nur noch Fake-Beziehungen oder kurze Format-Flirts... Kaum noch waschechte Ex-Paare... Leute kommen in Formate, machen einen auf zusammen, um sich dann zu trennen – mit Aussicht auf die Möglichkeit für 'Prominent getrennt.'"

Für die sechste "Prominent getrennt"-Staffel sind unter anderem Raúl Richter (39) und Vanessa Schmitt (31), Denise Hersing (30) und Lorik Bunjaku (30), Joanna Majolie und Calvin Steiner, Tayisiya Morderger (29) und Kevin sowie Tiziana Adriana und Chris Kugathasan angekündigt. Den Zuschauern fehlen da ein paar Trash-TV-Relevante-Ex-Leute: "Wir brauchen noch Ryan & Lina, Emma & Umut, Dana & Wilson." Den GZSZ-Star wiederum müssen sie dort nicht mehr sehen: "Raúl Richter ist irgendwie wie die MwSt. … überall dabei, aber braucht keiner."

Der Schauspieler war zuletzt bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Da war er für das Spiel und das Preisgeld von 200.000 Euro für die gesamte Truppe auf der Suche nach seinem Perfect Match. Lange setzte er seine ganze Hoffnung auf Mitstreiterin Michelle Bendig. Zwischen ihnen ging es im Laufe der Wochen auch ziemlich heiß her. Ein Perfect Match waren sie letztendlich jedoch nicht – und auch eine ernsthafte Beziehung ergab sich bei den Turteltauben nicht.

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RTL Der Cast der sechsten "Prominent getrennt"-Staffel

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Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality Awards 2024

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