Russell Brand (51) soll trotz seiner langjährigen Haftstrafe weiterhin ein Millioneneinkommen erzielen. Laut Daily Mail bringen ihm sein Geschäftsimperium, seine Onlineplattformen und Angebote rund um alternative Gesundheit kombiniert mehr als vier Millionen US-Dollar pro Jahr ein. Seine Unternehmen sollen auch während seiner Inhaftierung weiterlaufen und dem Schauspieler und Comedian jährlich einen beachtlichen Umsatz ermöglichen. Wie viel Geld tatsächlich bei ihm ankommt und welche Kosten seinen Erträgen gegenüberstehen, geht aus dem Bericht allerdings nicht hervor. Russell sitzt derzeit im Gefängnis HMP Littlehey im Osten Englands. Anfang November 2026 war er wegen einer Vergewaltigung und drei sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden. Das Gericht verurteilte ihn daraufhin zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft.

Zu Russells Einnahmequellen zählt laut dem Bericht auch Merchandise, das seine Verurteilung direkt aufgreift. Angeboten werden demnach unter anderem Artikel mit dem Aufdruck "Free Russell". Abseits von den weiterlaufenden Geschäften soll Russell auch über beträchtliche finanzielle Rücklagen verfügen. Celebrity Net Worth bezifferte sein Vermögen im November 2026 auf satte 20 Millionen US-Dollar. Eine aktuelle unabhängige Schätzung von Forbes liegt bislang jedoch nicht vor. Deshalb bleibt offen, wie groß sein tatsächlicher Besitz ist und über welchen Anteil davon er frei verfügen kann. Zudem ist unklar, wie viel von dem über Jahrzehnte aufgebauten Vermögen angesichts möglicher finanzieller Forderungen bestehen bleibt. Nach dem Schuldspruch war der Comedian zunächst im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth untergebracht. Später wurde er in das HMP Littlehey verlegt.

Seine Frau Laura Brand übermittelte auf dem gemeinsamen YouTube-Kanal zeitweise Botschaften von Russell aus der Haft. Dies löste eine Untersuchung und deutliche Kritik aus. Daraufhin erklärte Laura, dass sie sich künftig an die Gefängnisregeln halten und keine weiteren Mitteilungen von Russell verbreiten werde. Ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte sie sich aber auch nicht. Die wöchentliche Videoserie "Sunday Service" will Laura fortan allein moderieren. Zeitgleich machte sie deutlich, dass sie weiterhin zu ihrem Mann und ihrer Familie stehen möchte. Laura hält also trotz der Verurteilung öffentlich zu Russell. Das Paar präsentiert sich meist durchgehend religiös: Der Schauspieler bezeichnet sich als wiedergeborenen Christen. Laura betont wiederum, dass sie ihre Rolle als Ehefrau und Mutter sowie ihre Familie verteidigen wolle.

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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Imago Russell Brand verlässt mit seiner Ehefrau Laura Gallacher das Southwark Crown Court in London, 4. November 2026

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