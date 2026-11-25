Bevor sich Meike Buschening-Kaffenberger auf das Abenteuer Der Promihof einließ, hatte sie eine klare Voraussetzung für ihre Teilnahme formuliert: Weder Matthias Mangiapane (43) noch andere Mitglieder der Familie Fella sollten Teil der Sendung sein. Wie die Expertin nun im Podcast "Blitzlichtgewitter" verriet, erwartete sie bei ihrer Ankunft auf dem Hof allerdings eine böse Überraschung. Als sie gemeinsam mit Patrick eine Tür öffnete, traute sie ihren Augen kaum: "Und dann mache ich diese Tür auf und dann steht Matthias Mangiapane vor mir. Da habe ich gedacht: Das ist wahnsinnig. Also, das ist doch alles geisteskrank. Das war ja genau der Grund, warum ich hier nicht herkommen wollte", erinnerte sich Meike an den Moment zurück. Trotz des unerwarteten Aufeinandertreffens entschied sie sich jedoch gegen eine vorzeitige Abreise und stellte sich der für sie völlig neuen Herausforderung im Reality-TV.

Meike zufolge habe sie ihre Bedenken im Vorfeld mehrfach gegenüber der Produktion geäußert, sei jedoch mit dem Hinweis beruhigt worden, dass man auf der Suche nach neuen Gesichtern sei. Bereits die Begegnung mit Patrick sei für sie unerwartet gekommen. Obwohl sie ihn sehr möge und ihm in der Vergangenheit häufig begegnet sei, hätten Unstimmigkeiten mit Hubert Fella (58) bislang einen Austausch zwischen ihnen verhindert. Was genau vorgefallen war, ließ Meike allerdings offen. Zwar habe sie befürchtet, dass es mit Matthias und seinem Umfeld ungemütlich werden könnte, ein freiwilliger Ausstieg sei für sie dennoch nicht infrage gekommen: "Nee, das war nicht. Ich hatte mich dem Ganzen natürlich gestellt, auch mit allem, was dazugehört." Entgegen ihren Erwartungen habe sich Matthias zunächst zurückhaltend gezeigt, sodass das Zusammenleben gut funktioniert habe. Dennoch habe Meike zwei Tage gebraucht, um einschätzen zu können, wie ernst er es meine. Wie ein erneutes Aufeinandertreffen heute verlaufen würde, könne sie allerdings nicht beurteilen.

Für Meike war die Teilnahme an "Der Promihof" vor allem ein persönliches Experiment. Im Jahr 2025 habe sie sich auf viele neue Erfahrungen eingelassen und nach mehreren Anfragen schließlich beschlossen, auch dem Reality-TV eine Chance zu geben. Da sie sich selbst als einen Menschen beschreibt, der andere lieber zusammenbringt, als Konflikte auszutragen, habe sie das befürchtete Drama mit der Familie Fella zunächst abgeschreckt. Doch auch abseits dieser Vorgeschichte wurde das Zusammenleben auf dem Hof für Meike zunehmend zur Belastung. In der achten Folge fühlte sie sich von ihren Mitbewohnern hintergangen und rechnete damit, beim nächsten Ausmisten rausgewählt zu werden. Während sie sich zuvor noch über ihren Verbleib in der Show gefreut hatte, verlor sie zunehmend die Freude am gemeinsamen Hofleben und zog sich immer weiter aus der Gruppe zurück, was sich auch auf die Stimmung unter den Bewohnern auswirkte.

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RTLZWEI Meike Buschening-Kaffenberger, "Der Promihof"-Teilnehmerin 2026

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Getty Images Matthias Mangiapane beim Photocall zu "The 50" Staffel 3 im Cinedom in Köln

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