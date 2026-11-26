Bei Peter Klein (59) steht die Vorweihnachtszeit offenbar ganz im Zeichen der Liebe. Auf Instagram lässt der Realitystar seine Follower jetzt an seinem Glück mit Freundin Jasmine teilhaben. Er hat eine Videomontage veröffentlicht, die das Paar bei vielen innigen Momenten zeigt. Auf mehreren Selfies kuscheln sich die beiden aneinander und lachen gemeinsam in die Kamera. Vor weihnachtlich funkelnder Beleuchtung posieren sie eng umschlungen. Besonders verliebt wirken Peter und Jasmine auf einem Schnappschuss, auf dem sie rote Weihnachtsmützen tragen und sich küssen. In einer weiteren Szene berührt die Blondine zärtlich die Wange ihres Partners. Mit seinem Beitrag macht Peter deutlich, wie viel ihm diese gemeinsamen Erlebnisse bedeuten. "Wenn dir das Leben wieder Freude schenkt", schreibt er zu dem liebevoll zusammengestellten Rückblick.

Neben den Kuschelfotos gibt der Clip auch Einblicke in die festlichen Ausflüge des Paares. Bei abendlichen Unternehmungen stehen Peter und Jasmine dicht beieinander vor einem riesigen, hell erleuchteten Weihnachtsbaum. Im Hintergrund ist eine weihnachtlich geschmückte historische Fassade zu erkennen. In einer anderen Szene halten die beiden ihre ausgelassene Stimmung bei Nacht auf einem Selfie fest. Doch nicht nur vor stimmungsvoller Adventskulisse zeigen sie sich vertraut. Weitere Aufnahmen zeigen die Turteltauben lachend an einem überdachten Ort. Auf einem anderen Bild tragen beide schwarze Oberteile mit aufgenähten Abzeichen. Eine häusliche Szene vermittelt ebenfalls viel Nähe: Während Peter mit seinem Smartphone in einem Wohnraum sitzt, streicht Jasmine ihm sanft über die Wange. Im Hintergrund sind ein gedeckter Tisch und ein Weihnachtsbaum zu erkennen. Gesprochen wird in dem Reel nicht. Stattdessen lässt Peter die Bilder zusammen mit seiner emotionalen Bildunterschrift für sich sprechen.

Dass sie die gemeinsame Zeit am liebsten ausgedehnt hätte, hatte Jasmine schon eine Woche zuvor verraten. In einer Instagram-Story auf Peters Account hatte sie von einem Besuch erzählt, der deutlich länger gedauert hatte als geplant. Eigentlich hatte sie nur einen Tag bleiben wollen. Daraus waren schließlich eineinhalb Wochen geworden! Obwohl ihr Freiraum normalerweise besonders wichtig war, hatte sie sich bei Peter weder eingeengt noch genervt gefühlt. Stattdessen hatte sie die Tage mit ihm rundum genossen. Auch bei der Frage nach ihren Gefühlen hatte Jasmine nicht lange gezögert. "Ich bin sehr glücklich – und ich bin auch sehr dankbar, Peter kennengelernt zu haben", hatte sie erklärt. Nach ihren eigenen Angaben hatte sie zuvor mehrere toxische Beziehungen erlebt. Umso mehr hatte ihr das entspannte Miteinander mit Peter bedeutet. "Und Peter macht gerade sehr, sehr viel wieder gut an meinem Männerbild, muss man sagen", hatte sie betont. Ihr begeistertes Fazit hatte gelautet: "Ich glaube, eine bessere Kennenlernphase kann man gar nicht haben."

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Instagram / peterklein_official Peter Klein mit seiner Freundin Jasmine Holzmann

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