Billy Ray Cyrus (65) lässt seine Fans an einem ganz besonderen Familienmoment teilhaben: Wenige Tage nach der Hochzeit seiner Tochter Miley Cyrus (34) hat der Sänger zum ersten Mal private Schnappschüsse von der Feier gezeigt. Auf Instagram veröffentlichte er eine Reihe von Fotos, die einen persönlichen Blick hinter die Kulissen des großen Tages erlauben. Miley und der Musiker Maxx Morando (28) hatten sich am vergangenen Samstag bei einer Zeremonie am Pool in Palm Springs in Kalifornien das Jawort gegeben. In seinem Instagram-Beitrag schwärmte Billy Ray zu den Bildern: "Mein kleines Mädchen hat die Liebe ihres Lebens geheiratet! Ich kann nicht beschreiben, wie schön es sich angefühlt hat, meine ganze Familie in einem Raum zu haben, vereint durch Liebe." Worte könnten zudem kaum ausdrücken, wie stolz Miley ihn jeden Tag mache, betonte er weiter und nannte sich selbst "den stolzesten Vater der Welt". Auch seinen frischgebackenen Schwiegersohn Maxx nahm der Brautvater herzlich auf und hieß ihn voller Freude in der Familie willkommen.

Die übrigen Bilder der Fotoreihe geben weitere private Einblicke in Mileys Hochzeitsfeier. Auf einer Aufnahme posiert Billy Ray gemeinsam mit seiner Partnerin Elizabeth Hurley (61) und deren Sohn Damian. Auch Mileys Schwester Noah Cyrus (26) und ihr Halbbruder Christopher Cody Cyrus sind auf den Bildern zu sehen. Zusätzlich fügte der stolze Vater seinem Beitrag ein älteres Kinderfoto der Braut hinzu. Ein gemeinsames Bild mit seiner Ex-Frau Tish Cyrus (59), Mileys Mutter, findet sich in der Auswahl hingegen nicht. Miley selbst hatte bereits am Montag erste Eindrücke von ihrem großen Tag mit ihren Followern geteilt. Pünktlich zu ihrem 34. Geburtstag postete sie auf Instagram Hochzeitsfotos, auf denen der schwarze Dresscode der Feier zu erkennen ist. So konnten Mileys Fans den besonderen Tag schon kurz nach der Zeremonie aus verschiedenen Perspektiven miterleben.

Miley und Maxx sind seit 2021 ein Paar. Im Dezember 2025 machten sie ihre Verlobung öffentlich, als die Musikerin bei der Premiere von "Avatar: Fire and Ash" mit ihrem Ring über den roten Teppich lief. Maxx ist Schlagzeuger der aus Los Angeles stammenden Band Liily und steht auch als Produzent im Studio. Für den Musiker ist es die erste Ehe, Miley war zuvor mit dem Schauspieler Liam Hemsworth (36) verheiratet. Wie herzlich Billy Ray den Partner seiner Tochter aufgenommen hat, machte er auch in einem separaten Instagram-Post deutlich. Darin beschrieb er die frisch Vermählten als "ein himmlisches Paar".

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Instagram / jamiegenetattoos Maxx Morando und Miley Cyrus, November 2026

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Getty Images Billy Ray Cyrus, Musiker

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