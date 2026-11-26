Cathy Hummels (38) verdient ihr Geld als Moderatorin, Influencerin und Unternehmerin – zumindest könnte man das angesichts ihrer zahlreichen Projekte vermuten. Vor Gericht zeichnete ihr Anwalt nun allerdings ein überraschend anderes Bild ihrer finanziellen Situation. Wie die Bild berichtet, soll die 38-Jährige im Jahr 2024 ausschließlich von den Erträgen ihrer Immobilien gelebt haben. Ihr Rechtsbeistand Reinhold Baier erklärte im Rahmen eines Prozesses wegen Unfallflucht: "Frau Hummels lebt ausschließlich von den Mieteinnahmen ihrer Münchner Wohnungen." Monatlich seien dadurch 6090 Euro auf ihrem Konto gelandet. Einnahmen aus ihrer unternehmerischen Tätigkeit habe Cathy damals hingegen nicht regelmäßig erhalten. Die ungewöhnlichen Angaben sorgten im Gerichtssaal für Verwunderung. Schließlich ist die Ex-Frau von Fußballprofi Mats Hummels (37) mit rund 650.000 Followern auf Instagram durchaus erfolgreich und auch im Fernsehen regelmäßig präsent.

Dass Cathys Finanzen überhaupt vor Gericht zur Sprache kamen, hängt mit einem Vorfall aus dem Juni 2024 zusammen. Damals soll sie beim Einparken in München-Neuhausen ein anderes Auto beschädigt haben. Der entstandene Schaden lag bei mehr als 2000 Euro. Statt sich unmittelbar um die Angelegenheit zu kümmern, ging die Moderatorin laut Gericht zunächst ins Fitnessstudio und verließ später den Unfallort. Dafür sollte sie ursprünglich 32.000 Euro Strafe zahlen. Gegen den entsprechenden Strafbefehl wehrte sie sich jedoch. Ihr Anwalt argumentierte, dass die zugrunde gelegten finanziellen Verhältnisse seiner Mandantin völlig überzogen seien. Die Staatsanwaltschaft hatte Cathys monatliches Nettoeinkommen auf etwa 24.000 Euro geschätzt. Baier widersprach dieser Annahme und verwies auf ihre angeblich schwierige geschäftliche Lage. Sie besitze zwei vermietete Wohnungen in München und lebe selbst in einer dritten Immobilie.

Den Schilderungen ihres Anwalts schenkte der zuständige Richter offenbar nur bedingt Glauben. "Vielleicht hat sie keine laufenden Einnahmen. Aber die Dame ist doch gut im Geschäft", stellte er fest. Schließlich hatte Cathy 2024 unter anderem die RTL2-Sendung "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" moderiert. Hinzu kommen ihre Aktivitäten auf Social Media und Auftritte in Podcasts. Für den Richter stand deshalb fest, dass die Immobilien nicht ihre einzige Einnahmequelle sein dürften. Er setzte ihr geschätztes jährliches Nettoeinkommen auf mindestens 200.000 Euro an und verhängte letztlich eine Geldstrafe von 20.000 Euro. Cathy selbst wollte die Diskussion über ihre Einkünfte nicht weiter kommentieren. Über ihren Anwalt ließ sie lediglich mitteilen: "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns zu Fragen des Einkommens generell nicht äußern werden." Zum Zeitpunkt des Berichts war das Urteil noch nicht rechtskräftig.

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Imago Cathy Hummels bei der Filmpremiere von Extrawurst im Mathäser Filmpalast in München am 8. Januar 2026

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels beim Neujahrsempfang von Markus Söder

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