Zehn Singles, eine Villa in Mexiko und jede Menge erste Male: In der neuen Realityshow "Virgin Island - Unberührt im Paradies" setzen sich fünf Frauen und fünf Männer mit Nähe, Körperlichkeit und Sexualität auseinander. Die Kandidaten zwischen 21 und 36 Jahren haben bislang wenig oder überhaupt keine sexuellen Erfahrungen gesammelt. Um ihre Unsicherheiten zu überwinden, bekommen sie Unterstützung von einem Expertenteam, zu dem auch sogenannte unterstützende Sexarbeiter gehören. Wie weit deren Hilfe gehen kann, erfährt Kandidat Lars bereits in der ersten Folge. Denn tatsächlich könnten die Teilnehmer im Laufe der Sendung sogar mit den Sexarbeitern schlafen – vorausgesetzt, sie wünschen es selbst.

In einer Einzelsitzung erklärt Sexarbeiter Ben Russell dem 29-Jährigen, was genau sein Job ist: "Unterstützende Sexarbeit ist wie Prostitution, nur der Fokus ist sozusagen mehr darauf, dass man Menschen bei den Themen, die sie haben, unterstützt." Dazu zählt er beispielsweise Menschen, die noch nie oder schon sehr lange keinen Sex mehr hatten oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ben erklärt Lars ganz offen: "Das heißt, in der Theorie könnten Menschen, die hier sind, darunter auch du, irgendwann mit mir Sex haben. Wenn sie das wollen." Gleichzeitig betont er: "Was mir wichtig zu sagen ist: Ich bin nicht nur für Sex da, wir können auch Flirten üben, wir können Kuscheln üben." Auch sein Kollege Ben Nordmann erklärt zu Beginn der Sendung, dass es bei seiner Arbeit darum gehe, Menschen mit sexuellen Unsicherheiten darin zu bestärken, eine selbstbestimmte Sexualität zu leben.

Wie intim es bei "Virgin Island" werden kann, bekommen die Kandidaten schon bei ihrem ersten Gruppenworkshop zu sehen. Vor den Augen der zehn Singles demonstrieren zwei Experten intime Berührungen. Nicht alle Teilnehmer fühlen sich dabei wohl: Michelle Kara bezeichnet die Szene als "Real-Life-Porno" und empfindet sie als unangenehm. Natalie hingegen nimmt das Ganze etwas gelassener: "Da ich auch Pornos gucke, fand ich, dass das, was Stella und Ben gemacht haben, wie so ein kleines Vorspiel war." Bei den anschließenden Atem- und Seufzübungen kommen dem ältesten Kandidaten Markus plötzlich die Tränen. "Ich glaube, da sind automatisch die Dämme gebrochen. Ich habe aber auch keine Ahnung, warum", erzählt er im Interview.

Insgesamt durchlaufen die zehn Kandidaten sieben Phasen, in denen es unter anderem um Berührungen, Dating, den eigenen Körper und den Orgasmus geht. Welche Übungen sie mitmachen und wie weit sie dabei gehen, entscheiden die Singles selbst. Dass am Ende alle zehn ihre Jungfräulichkeit verloren haben, ist ausdrücklich nicht das Ziel der Sendung. Ob einer der Teilnehmer tatsächlich mit einem der Sexarbeiter sein erstes Mal erleben wird, bleibt abzuwarten. Seit dem 25. November erscheint immer mittwochs eine neue Folge von "Virgin Island" auf RTL+.

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RTL Stella Sieger und Ben Russell demonstrieren eine intime Szene für die "Virgin Island"-Kandidaten

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RTL "Virgin Island": Die unterstützenden Sexarbeiter Ben Russell und Ben Nordmann

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RTL Szene aus "Virgin Island"