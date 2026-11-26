Hanna Weig (30) hat ein Geheimnis vor Patrick Papachristodoulou (29): Von ihrem Nebenjob auf OnlyFans ahnt der Realitystar bislang nichts. Obwohl sich die beiden bei Love Island VIP immer näherkommen, möchte Hanna diese Information vorerst für sich behalten. In einem Gespräch mit den anderen Islanderinnen wird deutlich, warum sie zögert: Patrick soll dem Thema Nacktheit eher kritisch gegenüberstehen. Maxime Ocasek berichtet, dass er sich von ihr distanziert habe, nachdem sie ihm von ihrem früheren Playboy-Auftritt erzählt hatte. Als Camelia Minicuta daraufhin Hannas eigene freizügige Inhalte zur Sprache bringt, unterbricht die Realitydarstellerin sie sofort: "Nee, sagt das jetzt nicht. Pscht." Für Hanna ist es offenbar noch zu früh, Patrick die Wahrheit zu erzählen. Schließlich kenne sie ihn noch nicht gut genug. "Nicht beim ersten Gespräch, Leute", stellt sie in der Datingshow klar.

Camelia sieht das allerdings anders. Mit Blick auf Patricks offensichtliches Interesse mahnt sie: "Stell dir vor, er mag dich. Das ist sehr wichtig, dass man das sagt." Im anschließenden Gespräch mit Hanna wird deutlich, dass Patrick tatsächlich große Stücke auf sie hält. Gleichzeitig spricht er jedoch auch ihren Kuss mit Giuliano Lorenzo Hediger an. Hanna spielt die Situation herunter: "Das war nur ein Schmarrnkuss." Abseits der Show sei sie ohnehin "eine langweilige Mama", die nur selten ausgehe. Erst im Einzelinterview räumt sie offen ein: "Tatsächlich hat Patrick mich nicht gefragt, was ich beruflich alles mache. Er weiß noch nicht, dass ich nebenbei OnlyFans mache." Patrick findet unterdessen nur positive Worte für Hanna. Er sieht sie als Frau mit Klasse, die anständig und reif ist. Maxime ist allerdings überzeugt, dass seine Begeisterung schnell verfliegen würde, sobald er von Hannas Erotikcontent erfährt. Ihrer Meinung nach würde Patrick sie dann direkt in den Wind schießen.

Zwischen Hanna und Patrick hatte es bereits zuvor in der Villa geknistert. Auch nach dem Drama um Tim Kühnel war die Schauspielerin weiterhin offen für eine neue Liebe und kam schließlich Patrick näher. Besonders begeistert war der Social-Media-Star von Hannas positiver Einstellung zum Leben. Auf seine Nachfrage verriet sie ihm auch, woher ihre Zufriedenheit unter anderem stammt: von ihrer Tochter, ihrem jungen Alter, den Möglichkeiten zu reisen und ihrer Karriere. Hanna ist 30 Jahre alt und Mutter eines Kindes. Von ihrem Nebenjob auf der Erotikplattform hat Hanna ihm bislang allerdings noch nichts erzählt.

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RTLZWEI Patrick Papachristodoulou und Hanna Weig bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Camelia Minicuta bei "Love Island VIP"

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