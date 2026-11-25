Ben Stillers (60) neues Filmprojekt "Airman" nimmt immer mehr Gestalt an. Wie Deadline jetzt exklusiv berichtet, gehören ab sofort auch Louis Garrel und Harry Lawtey zur Besetzung des Kriegs-Survival-Thrillers. Die beiden Schauspieler werden an der Seite von Jeremy Allen White (35) vor der Kamera stehen. Welche Figuren Louis und Harry in dem Streifen verkörpern werden, bleibt vorerst allerdings ein Geheimnis. Hinter dem Live-Action-Film stehen das Studio LAIKA und die Produktionsfirma A24, die das Projekt gemeinsam auf die Beine stellen. Ben übernimmt dabei gleich mehrere Aufgaben: Er führt nicht nur Regie, sondern hat auch das Drehbuch geschrieben. Dabei bekam er Unterstützung von Ben Shattuck. Am Schreibtisch saßen also gleich zwei Bens. Wann die Kameras laufen und wann der Streifen in den Kinos startet, ist allerdings noch offen. Zu den Dreharbeiten und zum Starttermin wurden bisher keine Details verraten. Wer neugierig auf das fertige Ergebnis ist, muss sich also noch etwas gedulden.

Die Vorlage für "Airman" liefert Seth Meyerowitz' Buch "The Lost Airman: A True Story of Escape from Nazi-Occupied France". Das Werk erschien 2016 bei Penguin und schaffte es auf die Bestsellerliste der New York Times. Darin geht es um Arthur Meyerowitz, dessen Flugzeug über dem von den Nationalsozialisten besetzten Frankreich abgeschossen wird. Monatelang gelingt es ihm, der Gestapo zu entwischen, bevor er schließlich einen gefährlichen Fluchtversuch unternimmt. Auch hinter der Kamera ist das Team hochkarätig besetzt: Der dreifache Oscarpreisträger Emmanuel Lubezki ist als Kameramann an Bord. Außerdem gehören Produktionsdesigner Christian Goldbeck, Kostümdesignerin Małgorzata Karpiuk und Editor Geoffrey Richman zum Kreativteam.

Matt Levin, Präsident für Live-Action-Filme und -Serien bei LAIKA, zeigt sich von der geplanten Zusammenarbeit begeistert: "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit A24, Ben und Jeremy an einem Film zu arbeiten, der unser Engagement für mutiges, von Filmemachern geprägtes Kino verkörpert." Auch für den Regisseur fand Matt lobende Worte. "Ben ist ein außergewöhnliches Talent mit einer einzigartigen kreativen Vision, und wir könnten uns nicht mehr darauf freuen, diese unglaubliche wahre Geschichte gemeinsam zum Leben zu erwecken", erklärte er weiter. Neben seiner Arbeit an Regie und Drehbuch produziert Ben "Airman" außerdem über seine Firma Red Hour Films. Unterstützung erhält er dabei von weiteren bekannten Namen: Jake Gyllenhaal (45) mischt mit und fungiert über seine Produktionsfirma Nine Stories als ausführender Produzent. Ebenfalls zum Kreis der ausführenden Produzenten gehört Seth, der Autor der Buchvorlage. Damit bleibt er auch bei der Verfilmung nah an der Geschichte, die er selbst niedergeschrieben hat.

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