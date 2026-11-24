Robert De Niro (83) hat ein paar Brocken Deutsch drauf, und zwei Wörter sitzen bei ihm besonders gut. Bei der Berliner Premiere seines neuen Films "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" verriet der Hollywoodstar, welche deutschen Begriffe ihm im Gedächtnis geblieben sind: "Schnaps" und "Schnitzel". Dass der Schauspieler sich überhaupt mit der Sprache beschäftigt hat, liegt an seiner Rolle, wie Bild berichtet. Als Jack Byrnes unterhält er sich mit dem Deutschen Schäferhund der Familie nämlich ausschließlich auf Deutsch. Für die gemeinsamen Szenen mit dem Hund brachte Robert sich eigens einige deutsche Wörter bei. Das amüsante Detail verriet er bei einem Pressetermin mit seinem Schauspielkollegen Ben Stiller (60) im Berliner Soho House. Bis Kinofans seine Deutschkenntnisse auf der Leinwand bewundern können, dauert es auch nicht mehr lange: Die Komödie startet am 26. November, also schon in wenigen Tagen, im Kino.

Bei dem Gespräch in der Hauptstadt präsentierte sich Robert freundlich, aufmerksam und überraschend nahbar. Eine große Entourage brachte er nicht mit, auch von Starallüren war keine Spur. Stattdessen trat der Oscarpreisträger eher zurückhaltend auf. Schon vor dem Treffen hatte eine PR-Mitarbeiterin laut Bild eine besondere Bitte an die Journalisten: Sie sollten den Schauspieler einfach "Bob" nennen, nicht Robert und auch nicht Mr. De Niro. Auch beim anschließenden Fototermin zeigte sich der Hollywoodstar ganz locker. Als er um ein Lächeln gebeten wurde, antwortete er mit einem lang gezogenen "Cheeeese". Als Ben anschließend noch einmal die Positionen wechseln wollte, zeigte sich Robert erneut unkompliziert. Er ließ sich darauf ein und stellte sich bereitwillig ein weiteres Mal für die Fotografen auf. Bei dem gemeinsamen Auftritt wirkten die beiden Schauspielkollegen bestens aufeinander eingespielt.

"Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" ist bereits der vierte Film aus dem beliebten Focker-Universum. Ben schlüpft darin erneut in die Rolle von Greg Focker, Robert spielt wieder dessen Schwiegervater Jack Byrnes. Der ehemalige CIA-Agent ist für seine einschüchternde Art bekannt und macht Greg seit dem ersten Teil das Leben schwer. Auch weitere bekannte Gesichter sind wieder mit dabei: Teri Polo und Blythe Danner (83) kehren für die Fortsetzung in ihre gewohnten Rollen zurück. Neu in der Besetzung ist dagegen Ariana Grande (33). Ob auch ihre Filmfigur Gespräche mit dem Deutschen Schäferhund führen muss, wurde bisher nicht verraten. Fest steht jedoch: Für Robert bedeutet der Film die Rückkehr zu einer seiner bekanntesten Komödienrollen.

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Getty Images Robert De Niro bei der New-York-Premiere von Netflix' "The Whisper Man" im Paris Theatre, August 2026

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