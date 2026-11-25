Diese Kritik hat Jamie Oliver (51) offenbar nie vergessen! In der Freitagsausgabe von "The Graham Norton Show" kam es zu einem humorvollen Wiedersehen zwischen dem Starkoch und Robert De Niro (83). In der von Graham Norton moderierten Sendung erinnerte sich Jamie an eine Begegnung, die inzwischen rund drei Jahrzehnte zurückliegt. Zu dieser Zeit arbeitete der britische Koch noch im Londoner Restaurant The River Cafe. Eines Tages kehrte dort überraschend Hollywoodstar Robert De Niro ein und bestellte eine Portion Pasta Arrabbiata. Jamie war von dem berühmten Gast hellauf begeistert. Zudem traute er sich bei genau diesem Gericht einiges zu und sah sich als echten Experten. Umso größer war die Überraschung, als Robert seinen Teller wieder in die Küche zurückschickte. Der Grund für die Reklamation: Dem Schauspieler fehlte es an Schärfe. Beim Wiedersehen in der Talkshow nahm Jamie die Sache aber mit Humor. Seiner Sympathie für den Filmstar habe die damalige Abfuhr keinen Abbruch getan, betonte der Koch, wie Female First berichtet.

"Ich war so aufgeregt, als Robert De Niro hereinkam. Er bestellte Pasta Arrabbiata. Ich hielt mich darin für einen Experten, also bereitete ich sie zu", erinnerte sich Jamie in der Sendung. Die Reaktion seines prominenten Gastes kam für ihn allerdings unerwartet. "Er schickte sie zurück! Offenbar war sie nicht scharf genug. Ich liebe ihn trotzdem noch!", erzählte der Koch lachend. Robert saß an diesem Abend nicht allein auf Grahams Sofa. Gemeinsam mit seinem langjährigen Co-Star Ben Stiller (60) war er zu Gast, um über das neue Projekt "Focker-in-Law" zu sprechen. Mit dem Film geht die "Meine Braut, ihr Vater und ich"-Reihe in die nächste Runde. Der erste Film startete 2000 in den Kinos und wurde später um zwei Fortsetzungen ergänzt. Mit dem neuen Streifen geht die erfolgreiche Komödienreihe nun in die vierte Runde. Robert und Ben stehen dafür erneut gemeinsam vor der Kamera.

In der Talkshow blickte auch Ben auf den Beginn der Zusammenarbeit mit Robert zurück. Bei den Dreharbeiten zu "Meine Braut, ihr Vater und ich" sei er damals ziemlich eingeschüchtert gewesen, verriet der Schauspieler. In der ersten gemeinsamen Szene habe er sogar lachen müssen. "Im ersten Film habe ich eigentlich überhaupt nicht geschauspielert, denn Robert hat mir einfach eine Heidenangst eingejagt!", scherzte Ben in der Sendung, wie Daily Mail berichtet. Robert verriet unterdessen, warum er sich damals für den Film entschieden hatte. Ausschlaggebend seien vor allem das überzeugende Drehbuch und die Beteiligung von Ben Stiller gewesen. Für seinen Kollegen fand der Hollywoodstar anschließend lobende Worte: "Ich arbeite gern mit Comedians. Ben ist großartig."

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Getty Images Jamie Oliver im Oktober 2023

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Getty Images Robert De Niro bei der New-York-Premiere von Netflix' "The Whisper Man" im Paris Theatre, August 2026

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