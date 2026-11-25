Nach einem mutmaßlichen Einbruch in Anmer Hall, dem Landsitz von Prinzessin Kate (44) und Prinz William (44) auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk, sind zwei Männer angeklagt worden. Der Vorfall ereignete sich am Montag kurz vor 18 Uhr. Das Prinzenpaar war zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort. Gemeinsam mit seinen drei Kindern George, Charlotte und Louis hielt es sich in Forest Lodge in Windsor auf. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 34-Jährigen aus London und einen 32-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat. Wie The Sun berichtet, besitzen beide die albanische Staatsbürgerschaft. Die Polizei von Norfolk wirft ihnen vor, in ein Wohnhaus eingedrungen zu sein, um dort etwas zu stehlen. Außerdem sollen sie sich unerlaubt Zutritt zu einem besonders geschützten Gelände verschafft haben. Die beiden Männer befinden sich weiterhin in Gewahrsam und sollen noch am Mittwoch vor dem Norwich Magistrates' Court erscheinen.

Ausgelöst wurde der Polizeieinsatz durch eine Meldung über verdächtige Aktivitäten auf dem Grundstück. Die mutmaßlich maskierten Eindringlinge sollen die Sicherheitssysteme ausgelöst und dann die Flucht ergriffen haben. Weit kamen sie offenbar nicht: Neben Polizeihunden und Drohnen kam auch ein Hubschrauber mit Infrarot-Wärmebildtechnik zum Einsatz. Schließlich wurden die beiden Männer wegen des Verdachts auf Einbruch und Hausfriedensbruch festgenommen. König Charles (78) befand sich während des Vorfalls im etwa fünf Kilometer entfernten Sandringham House. Auch Andrew Mountbatten-Windsor (66) hielt sich in seinem Haus auf dem Anwesen auf. Kate und William wurden laut The Sun noch am Montagabend über die Geschehnisse informiert und sollen "zutiefst besorgt" reagiert haben. Eine offizielle Stellungnahme gibt es bislang nicht: Der Kensington-Palast äußert sich grundsätzlich nicht zu Sicherheitsangelegenheiten.

Anmer Hall war ein Geschenk von Queen Elizabeth II. (†96), nachdem William und Kate sich im Jahr 2011 das Jawort gegeben hatten. Die Familie nutzt das georgianische Landhaus aus dem 19. Jahrhundert vor allem an Wochenenden und in den Schulferien. Bevor die Waleses nach Adelaide Cottage und später nach Forest Lodge in Windsor zogen, lebten sie dort. Seit dem Tod der Queen sollen sie allerdings seltener nach Norfolk reisen. Für Kate hat der Landsitz eine ganz besondere Bedeutung. Während ihrer Krebserkrankung diente er ihr als Rückzugsort. Zudem entstand dort das emotionale Familienvideo, in dem sie das Ende ihrer Chemotherapie verkündete. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Unbekannte Zugang zu royalen Grundstücken verschaffen. Bereits 2024 drangen zwei maskierte Täter in die Shaw Farm auf dem Gelände von Windsor Castle ein, während die Familie ganz in der Nähe in Adelaide Cottage schlief. Im Mai wurde außerdem nach einem Vorfall an Andrews Wohnsitz in Sandringham ein Mann festgenommen.

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