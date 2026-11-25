Schock für Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44): Auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk soll es zu einem Einbruch gekommen sein. Wie The Scottish Sun berichtet, wurde die Polizei am Montagabend kurz vor 18 Uhr aufgrund verdächtiger Vorgänge auf das Sandringham-Anwesen gerufen. Vor Ort nahmen die Beamten zwei Männer fest. Ihnen werden Einbruch und unbefugtes Betreten vorgeworfen. Damit war der Einsatz aber noch lange nicht beendet: Weil womöglich ein dritter Eindringling flüchten konnte, suchten die Einsatzkräfte das riesige Gelände mit Hunden, Drohnen und einem Polizeihubschrauber ab.

Das zukünftige Königspaar soll dem Bericht zufolge über den Vorfall "zutiefst besorgt" sein. Zum Tatzeitpunkt waren William, Kate und ihre drei Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) aber nicht vor Ort. Die Familie hielt sich in ihrem Hauptwohnsitz Forest Lodge in Windsor auf. Das Landhaus in Norfolk stand leer. Berichten zufolge sollen die mutmaßlich maskierten Täter das Sicherheitssystem des Hauses ausgelöst haben. Anmer Hall ist angeblich unter anderem mit Überwachungskameras, Lasertechnik und Trittsensoren ausgestattet. Welche Vorrichtung genau Alarm schlug, ist bislang unbekannt. Der Polizeihubschrauber, der über Infrarot-Wärmetechnik verfügt, kreiste rund zwei Stunden über dem Anwesen. Außerdem waren Spezialkräfte und Forensiker im Einsatz. Sie arbeiteten auch mit Metalldetektoren, während Beamte die Büsche in der Umgebung durchsuchten.

Ob etwas gestohlen wurde und wie weit die Eindringlinge ins Haus gelangten, ist öffentlich noch nicht geklärt. Die Ermittler prüfen nun die Hintergründe der Verdächtigen. Sie wollen herausfinden, ob es sich um einen zufälligen Einbruch oder um eine gezielte Tat handelte. König Charles (78) befand sich während des Vorfalls im etwa drei Meilen entfernten Sandringham House. Hinweise darauf, dass der Monarch unmittelbar bedroht war, gibt es jedoch nicht. Der frühere Leiter des royalen Personenschutzes, Dai Davies, übte gegenüber The Sun Kritik: "Es müssen Fragen gestellt werden, warum Anmer Hall nicht rund um die Uhr geschützt wurde." Gleichzeitig wies er darauf hin, wie schwierig es sei, die zahlreichen Gebäude auf dem rund 20.000 Hektar großen Gelände dauerhaft zu bewachen.

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