Rami Malek (45) hat verraten, wie er Prinz William (44) abseits offizieller Termine erlebt. Bei der Verleihung der Earthshot-Umweltpreise in Mumbai sprach der Schauspieler jetzt über seine persönlichen Begegnungen mit dem britischen Thronfolger. Die beiden hatten sich in den vergangenen Jahren durch ihr gemeinsames Engagement für die Umweltinitiative und bei den BAFTAs immer besser kennengelernt. Was Rami an William besonders schätzt, ist seine unkomplizierte Art. "Ich sage es nur ungern, aber er ist einfach ein ganz normaler Typ, und genau das liebe ich an ihm", erklärte der Hollywoodstar gegenüber dem Magazin People. Mit seiner augenzwinkernden Einleitung machte Rami deutlich, dass William trotz seines royalen Status im direkten Umgang nahbar und unkompliziert auftritt. Von Krone und Etikette war in seiner Schilderung also nicht viel zu spüren.

Zunächst wollte sich Rami bei dem Thema allerdings nicht allzu sehr in den Vordergrund spielen. "Ich möchte hier nicht mit Namen um mich werfen, aber wir haben uns im Laufe der Jahre durch diese Arbeit und durch die BAFTAs kennengelernt", sagte er im Gespräch mit People. In der indischen Wirtschaftsmetropole gehörte Rami zu den prominenten Gästen der Preisverleihung, an der auch William und Prinzessin Kate (44) im Rahmen ihres Indienbesuchs teilnahmen. Im Mittelpunkt standen fünf Gewinnerprojekte, die jeweils eine Million Pfund erhielten. Mit dem Geld sollen sie ihre Umweltideen international ausbauen können. Zu den Ausgezeichneten zählte Bhutan für seine Maßnahmen zum Schutz der Natur. Ebenfalls geehrt wurde Mahindra Last Mile Mobility. Der indische Hersteller setzt unter anderem darauf, Frauen für den Umgang mit elektrischen Dreirädern auszubilden. Sie lernen dabei nicht nur das Fahren, sondern auch die Reparatur der Fahrzeuge.

Rami zufolge setzen sich William und seine Familie intensiv dafür ein, künftigen Generationen ein lebenswertes Umfeld zu hinterlassen. Der Prinz rief den Earthshot Prize sechs Jahre vor der aktuellen Verleihung ins Leben. Die Initiative verbindet sein persönliches Umweltengagement mit finanzieller Hilfe für Projekte, die neue Lösungen für ökologische Probleme entwickeln. Zum Abschluss ihrer dreitägigen Reise trafen William und Kate in Neu-Delhi noch den indischen Premierminister Narendra Modi. Der Politiker würdigte dabei die weltweiten Bemühungen der Initiative um neue Ansätze im Kampf gegen den Klimawandel. Rami selbst wurde durch seine Rolle als Freddie Mercury im Film "Bohemian Rhapsody" weltberühmt. Seine Wege kreuzten sich mit denen des Thronfolgers immer wieder, etwa bei den BAFTAs oder bei Veranstaltungen rund um Earthshot.

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate mit Rami Malek beider Earthshot-Verleihung 2022

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Imago Prinz William kommt zu den Tusk Conservation Awards 2026 an

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