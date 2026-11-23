Zwischen Anna Lisson und Tano Milingi fliegen nach ihrer Trennung nun offenbar die Fetzen. Auf TikTok deutete die Reality-TV-Bekanntheit jetzt mit einem Beitrag zunächst an, dass ihr Ex-Freund sie auf der Plattform blockiert habe. Lange ließ eine Reaktion nicht auf sich warten: Tano meldete sich persönlich in Annas Kommentarspalte zu Wort und behauptete: "Du hast gesagt, ich soll das machen, damit du nicht mitbekommst, wie ich mein Leben weiterlebe?" Diese Darstellung wollte die Influencerin allerdings nicht unkommentiert stehen lassen. Sie widersprach ihrem Ex direkt und stellte klar: "Davon abgesehen, dass wir beide wissen, dass das so nicht stimmt – es ist nur ein Trend." Doch damit war der öffentliche Zoff noch lange nicht vorbei.

Nur kurze Zeit später legte Tano auf seinem eigenen TikTok-Account nach und veröffentlichte ein Kontervideo mit der vielsagenden Bildunterschrift: "Nur ein Trend". Zu einem Foto von sich schrieb der Realitystar: "Manche von euch mussten noch nie Dinge auf dem Handy ihres Partners sehen, die man nie vergessen wird. Und das merkt man." Was genau er mit diesen Worten andeutete, ließ Tano allerdings offen. In den Kommentaren sammelten sich prompt zahlreiche neugierige Reaktionen. Ob der Schlagabtausch nun noch in eine neue Runde geht, bleibt abzuwarten.

Anna und Tano waren knapp anderthalb Jahre ein Paar, bevor ihre Beziehung nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars zerbrach. Beim großen Wiedersehen der Show machten die beiden ihre Trennung offiziell und gingen anschließend getrennte Wege. Anna wandte sich danach sogar eindringlich an ihre Follower auf Instagram und bat sie, ihr keine weiteren Details mehr über das Verhalten ihres Ex-Freundes zu schicken. "Ich will nichts wissen. Weil ich will auch gar nicht dieses Bild, was ich von dem Menschen habe, jetzt so kaputtgehen lassen", stellte sie unmissverständlich klar.

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RTL Tano Milingi und Anna Lisson im "Sommerhaus der Stars"

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Instagram / tanoitaa21 Tano Milingi, Influencer

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