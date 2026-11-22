Anna Lisson hat nach der Trennung von Tano Milingi verraten, was ihr Ex aus der gemeinsamen Wohnung mitgenommen hat. Im Interview mit Promiflash bei "The Ultimate Hype" erzählte die Realitydarstellerin, dass die Aufteilung ihrer Sachen schnell geklärt gewesen sei. Bereits ein bis zwei Wochen nach dem Liebes-Aus habe festgestanden, wem was gehört. Tano nahm beim Auszug lediglich seine Zockerecke mit. Dass die übrige Einrichtung bei Anna blieb, sei unkompliziert gewesen: Nach ihren Angaben gehörte ihr ohnehin nahezu alles in der Wohnung. Auch der Mietvertrag lief auf ihren Namen. Größere Diskussionen darüber, wer welche Möbel behalten darf, mussten die beiden deshalb offenbar nicht führen. Für Tano beschränkte sich das Packen damit auf einen überschaubaren Teil des einst gemeinsamen Zuhauses.

Der Auszug verlief laut Anna ohne Probleme. Tano habe vorher mit ihr abgesprochen, welche Sachen er mitnehmen wollte. Diskussionen um Möbel oder andere Gegenstände seien deshalb ausgeblieben. Was nach seinem Abschied in der Wohnung fehlte, verriet die Blondine gegenüber Promiflash: "Das Einzige, was weg war, war die Zockerecke. Und die vermisse ich jetzt nicht sehr." Auch Tano selbst vermisse sie nicht, betonte Anna. Seit dem Liebes-Aus verbringe sie ihre Zeit vielmehr deutlich aktiver. Sie mache Sport, treffe sich häufiger mit Freunden und sei viel auf Reisen. Insgesamt sei sie inzwischen öfter unterwegs als während der Beziehung, erzählte die Realitydarstellerin.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte Anna deutlich gemacht, dass sie Abstand zu ihrem früheren Partner möchte. Ihre Follower bat sie ausdrücklich, ihr keine weiteren Informationen über Tanos Verhalten nach dem Beziehungsende zu schicken. Neben viel Zuspruch hatten sie offenbar auch Nachrichten erreicht, die sie emotional beschäftigten. Was ihr konkret über ihren Ex zugetragen worden war, wollte Anna jedoch nicht öffentlich erzählen. Stattdessen richtete sie den Blick auf ihr eigenes Leben und darauf, die vergangene Beziehung hinter sich zu lassen. Zumindest die organisatorischen Fragen rund um das gemeinsame Wohnen sind inzwischen geklärt. Während Tanos Zockerecke verschwunden ist, konnte Anna ihre Einrichtung behalten. Ein Streit über gemeinsame Habseligkeiten steht ihrem Neustart nach eigener Darstellung damit nicht im Weg.

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