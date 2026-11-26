Eric Stehfest (37) hat seine Follower ganz offen an seinem privaten Familienglück teilhaben lassen. Während einer Q&A-Runde in seiner Instagram-Story plauderte der Schauspieler über das gemeinsame Leben mit seiner Freundin Sarah Scheil und ihrer bunten Patchworkfamilie – aktuell tummeln sich bereits vier Kinder unter ihrem Dach, und schon bald macht ein fünftes die Runde komplett. "Ja, das Leben als Patchwork-Familie. Da kann man, glaube ich, stundenlang darüber sprechen. Ich würde mal sagen: schon chaotisch, aber trotz alledem sehr liebevoll und niemals langweilig", beschrieb Eric das Zusammenleben. Ganz ohne Hürden läuft der Familienalltag aber nicht. Als größte Herausforderung nannte er, die Aufmerksamkeit gerecht unter allen Kindern aufzuteilen. Sowohl er als auch Sarah hätten einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Deshalb sei es den beiden besonders wichtig, dass jedes Kind gleichberechtigt behandelt werde und keines zu kurz komme.

Dabei zeigt sich der Realitystar durchaus selbstkritisch. Eric gab offen zu, dass er bei sich selbst unterschiedliche Maßstäbe bemerkt. "Das fällt mir manchmal nicht so leicht, weil ich ja Aria so ein bisschen als Prinzessin hochhebe und bei den Jungs ein bisschen strenger bin", räumte er in seiner Instagram-Story ein. In der Familie geht es jedoch nicht nur bei der elterlichen Zuwendung um Gerechtigkeit. Auch im Alltag – etwa beim Verteilen von Süßigkeiten oder bei der Planung der Nachmittage – legen Eric und Sarah laut eigenen Angaben Wert darauf, keines ihrer Kinder zu bevorzugen. Besonders konsequent seien die beiden beim Thema Schule. Beim Lernen würden sie keine Ausnahmen machen und sehr streng sein. Das zahle sich aus: Die Jungs würden laut Eric entsprechend gute Noten nach Hause bringen.

In Kürze bekommt die Patchworkfamilie weiteren Zuwachs: Eric und Sarah freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind – für die Familie ist es damit bereits das fünfte. Wie sehr er dem erneuten Vaterglück entgegenfiebert, hatte der Schauspieler schon im Vorfeld in den sozialen Medien verraten. Dabei ließ er keinen Zweifel daran, wie groß die Freude über das Baby bei ihm und Sarah ist. Bekannt wurde Eric vor allem durch seine Rolle in der Dailysoap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Später machte er sich auch als Autor und im Reality-TV einen Namen. Auf Instagram lässt er seine Fans immer wieder an seinem Privatleben teilhaben und spricht dort offen über die schönen und die herausfordernden Seiten des Familienlebens.

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Imago Eric Stehfest bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova Kino, Köln, 14.01.2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest mit seiner neuen Freundin Sarah Scheil, Juli 2026

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