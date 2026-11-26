Julianne Hough (38) sorgt direkt nach ihrem Liebes-Aus mit Peloton-Trainer Adrian Williams mit kryptischen Botschaften für Aufsehen. Am 25. November teilte die Tänzerin in ihrer Instagram-Story einen nachdenklichen Satz über die Bedeutung von Verlässlichkeit: "Die höchste Währung ist nicht Aufmerksamkeit, sondern Vertrauen." Kurz darauf veröffentlichte die Dancing with the Stars-Moderatorin einen weiteren emotional anmutenden Beitrag. Darin brachte sie ihren Wunsch nach einer Partnerschaft zum Ausdruck, in der Zuneigung und Fürsorge von beiden Seiten gleichermaßen kommen. "Mögest du jemanden anziehen, der dir genauso viel Liebe und Fürsorge schenkt, wie du ihm schenkst", heißt es in der Story. Ob sie mit den Zeilen direkt auf ihren Ex anspielt, verrät die Moderatorin nicht. Die emotionalen Botschaften tauchen jedoch kurz nach dem überraschenden Ende ihrer Romanze mit dem Fitnesstrainer auf. Die Beziehung der beiden war nur für sehr kurze Zeit öffentlich bekannt gewesen.

Zwischen ihren nachdenklichen Texten zeigte Julianne auch ein Foto mit ihrem Hund Sunny. Dabei handelte es sich ausgerechnet um dieselbe Aufnahme, die Adrian am 22. November in seiner eigenen Instagram-Story veröffentlicht hatte, als die beiden ihre Romanze erstmals vorsichtig öffentlich machten. Auch der Fitnesstrainer äußerte sich bislang nicht direkt zur Trennung. Stattdessen teilte er ebenfalls kryptische Worte und schrieb: "Dein Neustart muss für niemand anderen Sinn ergeben. Meiner hat drei Pedale." Dazu präsentierte er sich am Steuer seines Autos. Während Julianne trotz ihrer privaten Situation beim Finale von "Dancing with the Stars" vor der Kamera stand, widmete Adrian sich augenscheinlich wieder seinem gewohnten Alltag. Das zeigt ein weiterer Schnappschuss, den er nur einen Tag nach der großen Show postete: Darauf ist der Peloton-Trainer bei einem Spaziergang mit seinem Dackel Frankie zu sehen. Ob seine vorherige Botschaft tatsächlich auf das Liebes-Aus anspielte, ließ er ebenso offen wie Julianne bei ihren Beiträgen.

Die Romanze der beiden war erst wenige Tage zuvor ans Licht gekommen. Noch am 22. November hatten die beiden gemeinsam Zeit verbracht. Vor allem das von Adrian veröffentlichte Bild der Moderatorin mit ihrem Hund Sunny wurde als erstes dezentes Beziehungs-Outing in den sozialen Medien gewertet. Doch bereits einen Tag später bestätigte Julianne gegenüber TMZ, dass sie Adrian nicht mehr date. Laut Quellen des Portals soll die Verbindung ganz plötzlich zu Ende gegangen sein. Damit war die Beziehung praktisch schon vorbei, bevor sie in der Öffentlichkeit so richtig begonnen hatte. Für Julianne ist es nicht das erste Liebes-Aus, das öffentlich wird. Vor Adrian führte sie bereits eine langjährige Beziehung mit Brooks Laich (43). Die Tänzerin und der ehemalige Eishockeyspieler hatten 2017 geheiratet, ihre Ehe hielt jedoch nicht dauerhaft. 2020 reichte Julianne die Scheidung ein. Im Jahr 2022 wurde die Trennung schließlich rechtskräftig.

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Getty Images Julianne Hough bei der Premiere von "The Bride!" in New York City

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Getty Images Julianne Hough bei der Women Of Emmy Season Celebration im Fairmont Century Plaza in Los Angeles

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