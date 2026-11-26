Palina Claßen schwebt auf Wolke sieben – und zwar mit ihrem neugeborenen Baby im Arm! Nur wenige Tage nach der Geburt ihres Sohnes meldet sich die Influencerin direkt aus dem Wochenbett bei ihren Followern. In ihrer Instagram-Story erzählt Palina offen, wie sie sich als frischgebackene Mama fühlt. "Ich bin so überwältigt von all diesen Gefühlen. Als ich den Kleinen sah, hat sich meine Welt plötzlich anders gedreht. Ich wusste nicht, dass man so sehr lieben kann", zeigt sie sich sichtlich bewegt. In ihrer Story schwärmt Palina jedoch nicht nur von ihrem Neugeborenen, sondern nutzt die Gelegenheit auch, um ihrem Ehemann Julian Claßen (33) öffentlich zu danken. Für ein längeres Update fehlt ihr aktuell offenbar noch die nötige Ruhe. Ihre Community soll aber nicht lange auf weitere Einblicke warten: Sobald es ihr möglich sei, wolle sie sich wieder ausführlicher bei ihren Followern melden.

Wie bewegt Palina derzeit ist, bringt sie in ihrer ersten persönlichen Nachricht nach der Geburt deutlich zum Ausdruck. In ihrer Story schreibt sie: "Ich bin so glücklich und so dankbar, so einen wunderbaren Sohn und so einen tollen Mann zu haben, der mich in dieser Zeit so krass unterstützt. Ich melde mich, sobald es geht, bei euch." In Palinas Botschaft stehen somit zwei Dinge im Mittelpunkt: die tiefe Verbindung zu ihrem neugeborenen Sohn und die Unterstützung, die sie in den ersten Tagen im Wochenbett von Julian bekommt.

Palina und Julian wurden erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal gemeinsam Eltern. Ihr Sohn trägt den Namen Amari Claßen und erblickte morgens um 10:38 Uhr das Licht der Welt. Die freudige Nachricht verkündeten die beiden gemeinsam auf Instagram. Dazu veröffentlichten die frischgebackenen Eltern eine besonders emotionale Aufnahme: Auf dem Foto halten Palina und Julian jeweils die winzige Hand ihres Babys. Fans des Influencer-Paares hatten Palinas Schwangerschaft in den vergangenen Monaten in den sozialen Netzwerken mitverfolgt. Mit ihrer neuen Story lässt die Neu-Mama ihre Community nun wissen, wie tief sie die Geburt und das Kennenlernen ihres Babys berührt haben. Ab sofort beginnt für Palina und Julian nun ein ganz neuer Lebensabschnitt als Familie.

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Instagram / palinamin Palina, Influencerin

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Imago Julian Claßen und Palina beim Screening von Mission Unknown: The Unexpected

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