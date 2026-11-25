Hailey Bieber (30) setzt im Business auf eine ordentliche Portion Größenwahn. Beim DealBook Summit 2026 in New York City verriet die Unternehmerin, dass eine gewisse "Selbsttäuschung" maßgeblich zu ihrem milliardenschweren Erfolg beigetragen habe. Beim möglichen Verkauf ihrer Hautpflegemarke Rhode hatte sie von Beginn an eine feste Preisvorstellung: Unter einer Milliarde US-Dollar wollte das Model auf keinen Fall abschließen, wie das Magazin Hello! berichtet. "Eine Milliarde Dollar war die Summe, von der ich sagte, dass ich es nicht für weniger verkaufen würde. Das fühlte sich verrückt an; das ist, als würde man nach den Sternen greifen, und zwar immer weiter", erklärte Hailey auf der Bühne. Auf die Frage, warum sie diesen Betrag überhaupt für erreichbar gehalten habe, antwortete sie scherzhaft: "Man muss, glaube ich, ein gewisses Maß an optimistischer Selbsttäuschung haben." Auch ihr Ehemann Justin Bieber (32) war im Publikum und verfolgte den Auftritt seiner Frau.

Ihr Wunschdenken zahlte sich tatsächlich aus: Im Mai 2025 wurde Rhode für eine Milliarde US-Dollar an den Kosmetikkonzern e.l.f. Beauty verkauft. Es war die größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens. Schon zuvor hatte Hailey im Gespräch mit GQ deutlich gemacht, dass sie sich mit weniger nicht zufriedengegeben hätte: "Ich habe immer gesagt, dass ich das Unternehmen niemals verkaufen würde, wenn es nicht für eine Milliarde Dollar wäre. Ich dachte einfach: Entweder wird es das, oder ich mache es nicht. Das war mein Ziel." Ein Verkauf sei zunächst keineswegs fest eingeplant gewesen. Hailey habe sich diese Möglichkeit jedoch offengehalten, sofern sich eine passende Gelegenheit ergeben und ein geeigneter neuer Eigentümer für ihre Marke gefunden hätte. Der Käufer habe schließlich "alle Kriterien, die ich bei der Suche nach einem Zuhause dafür abhaken wollte ... und noch mehr" erfüllt, schwärmte sie gegenüber dem Magazin. Ganz verabschiedet hat sich Hailey von Rhode trotz des Deals nicht: Sie blieb als Chief Creative Officer an Bord. Langfristig möchte sie weitere unternehmerische Projekte angehen, hat es damit nach eigenen Worten aber nicht eilig.

Hailey rief Rhode 2022 ins Leben, nachdem sie sich schon seit ihrer Jugend intensiv mit Hautpflege beschäftigt hatte. Die durch die Coronapandemie entstandene Auszeit ab 2020 gab ihr schließlich die Gelegenheit, ihre Geschäftsidee in die Tat umzusetzen und eine eigene Marke aufzubauen. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Allein in den ersten elf Tagen nach dem Start setzte die Marke zehn Millionen US-Dollar um. Auch privat tat sich bei ihr einiges, denn 2024 wurden sie und Justin Eltern ihres Sohnes Jack Blues. Nach der Geburt fühlte sich Hailey durch ihre vielen Rollen zunehmend ausgelastet. "Es passieren sehr viele Veränderungen auf einmal. Das hat mir als Frau, als Geschäftsfrau, als Unternehmerin, als Mutter, als Ehefrau, als Freundin wirklich gezeigt, wo meine Belastungsgrenze lag", erzählte sie dem Magazin Time. Neben ihrem Business ist die Unternehmerin weiterhin als Model und an der Seite ihres Mannes präsent. Im Mai sorgte sie bei einer Afterparty der Met Gala in Manhattan in einem sehr kurzen weißen Minikleid für Aufsehen.

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Getty Images Hailey Bieber bei der Time100 Gala 2026 im Jazz at Lincoln Center in New York

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Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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