Hailey Bieber (30) soll angeblich mehr mit den Reaktionen auf ihren jüngsten Bühnenauftritt zu kämpfen haben, als sie nach außen zeigt. Wie Daily Mail berichtet, verunsichert der Spott über ihr Gespräch beim DealBook Summit 2026 in New York City die Unternehmerin sehr stark. Dort hatte sie mit dem New-York-Times-Journalisten Andrew Ross Sorkin gesprochen. Eigentlich wollte sie dabei ihren Erfolg als Gründerin der Hautpflegemarke Rhode und deren Verkauf für eine Milliarde US-Dollar präsentieren. Im Netz verbreiteten sich indessen besonders ihre ungewöhnlichen Formulierungen und Antworten, die einige Zuschauer nicht richtig überzeugten. Kritiker warfen ihr unter anderem vor, schlecht vorbereitet zu sein und zu wenig vom Geschäft zu verstehen. Ein Insider verriet in diesem Kontext dem Blatt: "Hailey spürt den Druck stärker, als sie jemals zugeben würde, und die virale Reaktion auf ihr Interview hat sie zunehmend verunsichert – auch wenn sie offenbar noch immer nicht ganz versteht, warum die Menschen so reagieren." Halt finden soll sie nun bei ihrem Ehemann Justin Bieber (32), der das Gespräch sogar vor Ort verfolgt hatte.

Besonders viel Häme brachte Hailey ein bestimmtes Wort ein: Sie sprach von "optimistical", um die optimistische Selbsttäuschung zu beschreiben, mit der sie die Mindestsumme von einer Milliarde US-Dollar festgelegt habe. Später verwies das Model auf eine Definition von Dictionary.com. Demzufolge gibt es den Begriff tatsächlich als Variante von "optimistic". Auch andere Aussagen wurden diskutiert. So nannte sich Hailey "zu 100 Prozent süchtig nach sozialen Medien", sprach über Vergleiche mit anderen im Netz und räumte ein, ihre frühere Kritik an übermäßigem Konsum eher unglücklich formuliert zu haben. Als sie ehrlich zugab, manchmal nach negativen Nachrichten über sich zu suchen, sagte Andrew: "Nun, wir werden sehen, was nach diesem Interview passiert." Justin soll der Kummer seiner Frau genauso belasten. Normalerweise sei sie diejenige, die ihn aus schwierigen Phasen wieder herausholt. Laut dem Insider nimmt der Musiker ihre Gefühle ernst, tröstet sie und setzt auf seinen Glauben: "Er möchte einfach, dass sie beide daran glauben, dass Gott sie beschützt, sie in bessere Zeiten führen wird und dass sich all die Hater verpissen können!"

Dabei hatte Hailey bei dem Auftritt eigentlich einen beachtlichen Geschäftserfolg vorzuweisen. Ihre 2022 gegründete Marke Rhode soll innerhalb von nur drei Jahren einen Jahresumsatz von rund 212 Millionen US-Dollar (193.377.725 Euro) erreicht haben. Anschließend ging das Unternehmen für eine Milliarde US-Dollar an e.l.f. Beauty. Auf der Bühne hatte Hailey berichtet, dass diese Summe für sie eine feste Untergrenze gewesen sei. Justin saß während des Gesprächs im Publikum und unterstützte seine Frau somit persönlich. Dass er ihr bei Anfeindungen im Netz zur Seite steht, ist ebenfalls nicht neu. Schon im Jahr 2023 soll es ihm sehr zugesetzt haben, wie sehr Hailey unter der heftigen Kritik nach einer Social-Media-Kontroverse rund um seine Ex-Freundin Selena Gomez (34) litt. Bereits 2020 hatte der Musiker zudem öffentlich eine Kampagne angeprangert, in der Nutzer dazu aufgefordert worden waren, Hailey ganz gezielt zu mobben.

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Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026 in Los Angeles

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