Alena Gerber (37) braucht eine Pause – aber nicht von ihrem Ehemann Clemens Fritz (45), wie ihr Instagram-Beitrag im ersten Moment vermuten lässt. Sondern von Social Media, genau genommen von Instagram. "Ich glaube, wir brauchen eine Beziehungspause!", schreibt Alena zu Beginn eines ausführlichen Beitrags auf der Plattform. Darin rechnet sie mit dem Druck ab, sich im Netz perfekt zu präsentieren, und kritisiert die zunehmend künstliche Selbstdarstellung.

Den Account möchte das Model nicht mit einer KI verbinden, die täglich angeblich virale Fake-Posts produziert und ein geschöntes Leben vorgaukelt. "Ich möchte nicht ChatGPT fragen, wie ich auf eine Nachricht antworte, die mein Gegenüber wahrscheinlich ebenfalls von ChatGPT hat schreiben lassen. Lassen wir doch einfach gleich die Computer miteinander reden", schreibt sie und ergänzt: "Ich möchte nicht meine emotionalsten Momente filmen, aus drei verschiedenen Perspektiven aufnehmen und anschließend mit trauriger Musik unterlegen, um mit Fakeweinen Fakemitleid zu erregen – wofür?"

Würden Freizeitaktivitäten nur noch für die Öffentlichkeit inszeniert, könne man sich dabei nicht mehr erholen. Deutliche Worte findet Alena zudem für berechnende Kontakte in der Branche: "Ich habe schlicht und ergreifend keinen Bock, mich mit 'anderen Influencern' zu treffen, so zu tun, als sei man befreundet, nur um voneinander zu profitieren und 'Content zu machen'." Stattdessen sitzt sie lieber unbeobachtet mit einer echten Freundin auf der Couch, nascht Süßigkeiten und schaut Trash-TV. Alena wünscht sich ein Comeback der "guten alten Zeiten, in denen wir gepostet haben, woran wir Spaß hatten und was uns guttat".

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Instagram / alena Alena Gerber, Model

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Instagram / alena Model Alena Gerber

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