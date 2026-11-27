Bahar Kizil (38) kommt ihrem großen Ziel Schritt für Schritt näher! Die Sängerin hat jetzt auf Instagram ein neues Update zu ihrer Abnehmreise geteilt. Dafür hat sie aktuelle Aufnahmen von sich mit Szenen aus dem vergangenen Jahr kombiniert. Im Vorher-Nachher-Vergleich wird der Erfolg deutlich: Während Bahar früher eigenen Angaben zufolge 107 Kilo wog, zeigt die Waage mittlerweile nur noch 80 Kilo an – ein Minus von stolzen 27 Kilogramm. Ihr persönliches Wunschgewicht hat sie damit aber noch nicht ganz erreicht. Ihr großes Ziel liegt bei insgesamt 50 Kilo weniger, womit die Musikerin immerhin schon über die Halbzeit hinaus ist. Auch wenn ihr Wunschgewicht noch ein Stück entfernt ist, macht die Gegenüberstellung deutlich, wie stark sich ihr Körper bisher verändert hat. So können ihre Follower ihren bisherigen Fortschritt genau nachvollziehen.

Für Bahar geht es bei ihrer Veränderung aber um weit mehr als nur Zahlen auf der Waage. "Noch nicht am Ziel, aber längst nicht mehr die Frau von früher", heißt es in ihrem Video. Und weiter: "Gewicht verloren und so viel mehr gewonnen. Energie, Körpergefühl und ein neues Vertrauen in mich selbst. Allein dafür hat es sich schon gelohnt." Bereits in den vergangenen Monaten hatte Bahar ihre Follower regelmäßig über ihre Abnehmerfolge auf dem Laufenden gehalten. Kürzlich verriet sie zudem, dass sich das gestärkte Selbstbewusstsein auch in ihrem Kleiderschrank widerspiegelt: Leggings wähle sie heute nicht mehr bloß aus Mangel an passenden Alternativen. Vielmehr greife sie jetzt ganz bewusst dazu, weil sie ihre Figur gerne betont und sich rundum wohlfühlt.

Ihre Abnehmreise verbindet die Sängerin ohnehin nicht nur mit verlorenen Kilos. Für sie gehören auch persönliche Fortschritte wie mehr Selbstvertrauen, neue Motivation und Freude am Training dazu. Darüber hinaus nimmt sie nach eigenen Angaben sowohl körperliche als auch mentale Veränderungen an sich wahr. Der Sport und die Gewichtsabnahme hätten ihr unter anderem mehr Kraft und Schnelligkeit gebracht. Zudem habe sie dadurch inzwischen einen klareren Kopf. Ihren großen Durchbruch feierte Bahar im Jahr 2006: Damals gewann sie an der Seite von Senna Gammour (46) und Mandy Capristo (36) die TV-Castingshow "Popstars". Aus dem Trio ging im Anschluss die erfolgreiche Girlgroup Monrose hervor, mit der die drei Sängerinnen bis zum Band-Aus im Jahr 2011 gemeinsam Erfolge feierten.

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Imago Bahar Kizil bei der Jubiläumsparty von bonprix im Curio Haus in Hamburg

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Instagram / baharkizilpolat Bahar Kizil, November 2026

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