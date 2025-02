Alena Gerber nimmt Abschied von ihrer geliebten Mutter

Alena Gerber (35) trauert um einen der wichtigsten Menschen in ihrem Leben: ihre Mutter Dorothé. Diese starb am 1. Februar im Alter von 64 Jahren an Organversagen, nachdem sie bereits längere Zeit krank war. Besonders schmerzhaft für das Model: Alena erreichte das Sterbebett ihrer Mutter nur fünf Minuten zu spät. Sie war aus Brasilien zurückgereist, wo sie eine Tierschutz-Dokumentation gedreht hatte. "Ich bin um die ganze Welt gereist, dann habe ich mich um fünf Minuten verspätet. Das ist so tragisch und ganz schwer zu verarbeiten", erklärte sie gegenüber Bild.

Die Beerdigung fand auf dem Waldfriedhof Nürtingen statt, wo sich Alena, begleitet von ihrem Ehemann Clemens Fritz, mit einer emotionalen Rede von ihrer Mutter verabschiedete. "Ich werde es unbeschreiblich vermissen, Dich anrufen zu können, wenn Land unter ist. Und Du mich tröstest, wie eben nur eine Mama trösten kann", sagte sie dort. Neben persönlichen Worten fand Alena auch über Instagram Unterstützung. Prominente wie die Tänzerin Isabel Edvardsson (42) und Model-Kollegin Claudia Effenberg (59) drückten ihr online ihr Mitgefühl aus. In dieser schweren Zeit sei aber vor allem die Unterstützung ihres Mannes Clemens ein großer Trost für sie, betonte das Model.

Dorothé sei für Alena stets eine enge Vertraute und eine Quelle der Stärke gewesen, wie sie betonte. Für die aus Bremen stammende Alena, die mittlerweile auch in Hamburg lebt, würden die Erinnerungen an die Zeit mit ihrer Mutter eine große emotionale Lücke darstellen. Mit Sätzen wie "Deine schöne Stimme wird mich nie wieder mit 'Hallo Schatz' begrüßen" beschrieb sie in der Trauerrede die tiefe Bindung, die die beiden teilten. Alena, die seit 2017 mit Clemens verheiratet ist, engagiert sich seit Jahren für Tierschutzprojekte und nimmt weltweit an Kampagnen teil. Nun liegt der Fokus auf der Trauerbewältigung, bei der das Model Unterstützung von ihrer Familie erhält.

Instagram / alenagerberofficial Alena Gerber im März 2023

ActionPress Sportstar Clemens Fritz und Model Alena Gerber

