Servet Özbek äußert sich erstmals ausführlicher zu der bewaffneten Attacke auf Ötzi's Bar Restaurant im türkischen Manavgat. In einem Instagram-Video belastet er zwei Menschen aus seinem persönlichen Umfeld. "Mein Bruder und ein Freund haben in dieses Geschäft reingeschossen", erklärt er. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht des 22. Oktobers. Überwachungskameras hielten die Schüsse auf das Restaurant fest. Brisant: Am selben Abend hatte Estefania Wollny (24) dort einen Gesangsauftritt. Einen Zusammenhang mit der Sängerin sieht Servet allerdings nicht: "Mein Bruder und ein Freund sind dahin gegangen und die haben in dieses Geschäft reingeschossen, wo Estefania auftritt. Aber das hatte eigentlich mit Estefania nichts zu tun. Nachher haben wir das rausgefunden." Die Sängerin und ihre Mutter Silvia Wollny (61) sollen das Restaurant zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen haben. Einen Zusammenhang zwischen dem Auftritt und den Schüssen weist Servet mit seiner Aussage somit zurück.

Warum sein Bruder und dessen Freund auf das Lokal geschossen haben sollen, erklärt Servet nicht. Nach seiner Darstellung geriet er in den Fokus der Ermittler, weil der Restaurantbetreiber ihn bei der Polizei als Verdächtigen genannt haben soll. Servet beteuert jedoch, bei der Tat nicht vor Ort gewesen zu sein. Im Zuge der Ermittlungen kam es zu Hausdurchsuchungen, unter anderem bei ihm und Loredana (22). Am 27. Oktober wurde Servet festgenommen. Tags darauf brachte man ihn gemeinsam mit vier weiteren Verdächtigen in Handschellen zu einem Justizgebäude. Türkische Medien berichten von Ermittlungen wegen mehrerer möglicher Delikte, darunter Sachbeschädigung, vorsätzliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit sowie Waffen- und Drogendelikte. Welche Vorwürfe konkret Servet betreffen, ist weiterhin unklar. Inzwischen ist er unter Auflagen wieder frei: Er muss sich dienstags und samstags bei einer Polizeidienststelle melden und darf die Türkei nicht verlassen. "Die Auflagen bestehen im Zusammenhang mit dem Verfahren, werden von mir selbstverständlich eingehalten und werden mit Einstellung des Verfahrens sofort aufgehoben", erklärte er gegenüber Bild.

Loredana lebt mit Servet in Manavgat und musste die polizeilichen Maßnahmen sowie seine Festnahme unmittelbar miterleben. Das Paar ist seit April 2025 verheiratet, hat zwei gemeinsame Kinder und erwartet aktuell sein drittes. Das betroffene Lokal ist für die Familie kein unbekannter Ort: Ötzi's Bar Restaurant ist ein Stammlokal mehrerer Wollnys, die in der Türkei ihren zweiten Lebensmittelpunkt haben. Estefania hält sich regelmäßig dort auf und steht in dem Restaurant auch als Sängerin auf der Bühne. Nach der Festnahme kamen Servet und ein weiterer Verdächtiger unter gerichtlichen Auflagen wieder frei. Konkrete Anschuldigungen gegen ihn oder ihm persönlich zugeordnete Beweismittel sind bislang nicht öffentlich bekannt geworden. Seine neuen Aussagen lenken den Blick nun auf seinen Bruder und dessen Freund, während die Hintergründe der Schüsse weiterhin nicht öffentlich geklärt sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / servetozbekkk Servet Özbek, September 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

Anzeige Anzeige