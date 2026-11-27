Für Gérard Depardieu (77) wird es ernst: Der französische Schauspieler muss sich wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und des sexuellen Übergriffs vor einem Strafgericht verantworten. Wie France 24 unter Berufung auf Justizkreise berichtet, hat die zuständige Untersuchungskammer des Pariser Berufungsgerichts die zuvor angeordnete Verweisung des Falls bestätigt. Damit ist der Weg für einen Prozess frei. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht ein mutmaßlicher Übergriff auf die Schauspielerin Charlotte Arnould. Dieser soll sich am 7. August 2018 im Pariser Anwesen des Filmstars ereignet haben. Gérard bestreitet ihre Darstellung. Er gibt an, dass die Begegnung einvernehmlich gewesen sei. Wann der Prozess beginnen könnte, geht aus dem Bericht bislang nicht hervor. Auch eine rechtskräftige Klärung der Anschuldigungen steht noch aus. Für Gérard gilt daher weiterhin die Unschuldsvermutung.

Ursprünglich hatte eine Untersuchungsrichterin einen Prozess wegen mutmaßlicher Vergewaltigungen an zwei Tagen angeordnet: am 7. und am 13. August 2018. Nach ihrer Einschätzung soll Charlotte unter psychischem Zwang gestanden haben. Zudem habe sie sich in einem Schockzustand befunden und deshalb weder widersprechen noch fliehen können. Das Berufungsgericht hielt nun am Vorwurf zum ersten Termin fest, stellte das Verfahren zum mutmaßlichen zweiten Vorfall jedoch ein. Eine detaillierte Begründung dafür ist bislang nicht bekannt. Charlottes Anwältin Carine Durrieu Diebolt erklärte gegenüber France 24, ihre Mandantin sei "erleichtert", dass es dennoch zu einem Prozess kommen könne. Gérards Verteidigung prüft unterdessen ein weiteres Rechtsmittel. Sie könnte den französischen Kassationsgerichtshof anrufen. Dieser würde allerdings nicht noch einmal den zugrunde liegenden Sachverhalt untersuchen, sondern lediglich kontrollieren, ob die Entscheidung des Berufungsgerichts Rechtsfehler enthält.

Charlotte und Gérard kannten sich bereits seit ihrer Kindheit. Im August 2018 besuchte die damals 22 Jahre alte Schauspielerin ihn zweimal in seinem Pariser Stadtpalais, um mit ihm einen Theatertext zu proben. Laut den Vorwürfen soll es dabei zu digitalen Penetrationen ohne ihr Einverständnis gekommen sein. Noch im selben Jahr erstattete sie Anzeige. Nachdem die Pariser Staatsanwaltschaft das Verfahren im Juni 2019 eingestellt hatte, zeigte Charlotte den Schauspieler erneut an. Im Dezember 2020 wurde schließlich ein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Anordnung des Prozesses vom August 2025 stützt sich unter anderem auf Aufnahmen von Überwachungskameras. Demnach soll Gérard Charlottes Verletzlichkeit ausgenutzt haben. Unabhängig davon ist inzwischen eine andere Verurteilung des Schauspielers rechtskräftig: Wegen sexueller Übergriffe bei den Dreharbeiten zu "Les Volets verts" im Jahr 2021 wurde er im Mai 2025 zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Mitte November dieses Jahres zog Gérard seine Berufung gegen dieses Urteil zurück.

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Getty Images Gérard Depardieu, französischer Filmstar

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Getty Images Gérard Depardieu beim Filmfestival in Cannes 2015

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