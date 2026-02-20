"Schock sitzt tief": Alena Gerber hatte einen Autounfall

Alena Gerber (36) hat ihre Fans bei Instagram über einen besorgniserregenden Vorfall informiert: Das Model war vor wenigen Tagen in einen Autounfall verwickelt. "Hier ist es etwas stiller. Ich mache eine kleine Insta-Auszeit. Ich hatte vor ein paar Tagen tatsächlich einen Autounfall und der Schock sitzt ziemlich tief", schrieb die 36-Jährige am Donnerstag in ihrer Story. Die gebürtige Bremerin betonte jedoch, dass sie "riesiges Glück" gehabt habe und sich keine schweren Verletzungen zugezogen habe. Eigentlich hätte Alena über den Vorfall gar nicht öffentlich sprechen wollen, doch die Umstände zwangen sie dazu, das Ereignis mit ihrer Community zu teilen.

Der Grund für die Veröffentlichung sorgte bei dem Model für große Empörung: "Ein paar 'nette Menschen' versuchen, Bilder des Unfalls zu verkaufen", erklärte Alena fassungslos. "Das mache ich nie und so was Privates gehört nicht ins Netz", stellte sie klar, doch um den Personen zuvorzukommen, entschied sie sich, selbst über den Unfall zu berichten. In deutlichen Worten wandte sie sich an die Verantwortlichen: "Manche sollten wirklich mal einen Gang zurückschalten und überlegen, was für abartige Züge sie an den Tag legen." Sie könne absolut nicht verstehen, weshalb Menschen versuchten, mit solchen Bildern Geld zu verdienen. "Schämt euch! Schämt euch in Grund und Boden", richtete sie abschließend scharfe Worte an diejenigen, die sie zu dieser Stellungnahme gezwungen hätten. Nun wolle sie sich noch ein paar Tage offline erholen.

Bereits vor zwei Wochen hatte Alena einmal eine seltene Ausnahme gemacht und ihren Fans auf Instagram tiefe Einblicke in ihr Privatleben gewährt. In einer Fragerunde sprach die Moderatorin offen über ihren Kinderwunsch und verriet: "Ich liebe Kinder wirklich über alles und würde über mich selbst sagen, dass ich eine ganz warmherzige Vollblut-Mama bin." Sie könne sich durchaus weiteren Nachwuchs vorstellen und schloss dabei sogar eine mögliche Adoption nicht aus. Trotzdem zeigte sich Alena nachdenklich, denn der Spagat zwischen Job, Modelkarriere und Familie beschäftigt sie sehr. "Ich weiß nicht, wie ich das mit meiner Arbeit vereinbaren soll, ohne Vollzeit-Nannys ins Boot zu holen. Das will ich einfach nicht", machte das Model deutlich.

Imago Alena Gerber, Oktober 2025

Imago Alena Gerber, Oktober 2025

Getty Images Alena Gerber im September 2023 in Berlin