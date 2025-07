So erfolgreich meistert Alena Gerber Familie und Modeln

Alena Gerber (35) hat einen neuen Meilenstein in ihrer Karriere erreicht: Das Model hat einen Vertrag bei der renommierten Agentur Elite Models unterschrieben. Damit reiht sie sich in die Riege von Topmodels wie Gisele Bündchen (44) und Naomi Campbell (55) ein. Doch nicht nur das: Auf der "Miami Swim Week", der wichtigsten Veranstaltung für Bademode, lief sie nicht nur 14 Shows, sondern durfte zudem als erstes deutsches Model die Show eröffnen. Alena, die ihren Lebensmittelpunkt in Bremen hat, verbindet diesen internationalen Erfolg mit ihrer Mutterrolle auf beeindruckende Weise.

In einem Interview mit Bild zeigte sich die Blondine begeistert über ihre neue berufliche Situation und betonte, dass sie den Spagat zwischen Job und Familie mit viel Organisation und Unterstützung meistert. "Das eine schließt das andere nicht aus – im Gegenteil! Ich bin mit ganzem Herzen Mutter und genau dieses Herz nehme ich mit in jeden Job. Die meisten meiner Jobs liegen in Europa, da fliege ich morgens hin und bin abends wieder zu Hause zum Kuscheln. Für mich ist das kein Spagat, sondern mein Weg – mit viel Liebe, Organisation und einem starken Familienrückhalt", gab sie zu verstehen. Längere Reisen, wie zur "Miami Swim Week", plant sie vorausschauend: Während dieser Zeit springen ihre Schwiegereltern ein, um ihren Ehemann Clemens Fritz (44), der als Geschäftsführer im Profifußball bei Werder Bremen arbeitet, im Alltag zu entlasten. "Für meine Kleine ist das wie Urlaub mit Oma und Opa", erklärte sie zufrieden.

Alena, die seit sieben Jahren Mutter ist, beschreibt, wie die Mutterrolle nicht nur ihr Leben, sondern auch ihren Berufsalltag verändert hat. "Die Mutterrolle hat mir Ruhe gegeben – und mit Ruhe kommt Kraft", freute sich die Das Traumschiff-Darstellerin. Sie fühle sich heute fokussierter, ausgeglichener und könne klar Prioritäten setzen. Mit ihrem Ehemann Clemens verbindet sie eine stabile Partnerschaft, auch wenn dieser aufgrund seines stressigen Berufsalltags nur eingeschränkt helfen kann. Doch ihr Familienrückhalt und ihre starke Organisation erlauben es ihr, beides – den Beruf als Model und das Leben als Mutter – nicht nur zu vereinen, sondern auch in beiden Rollen voll aufzugehen.

Getty Images Alena Gerber, Model

Instagram / alena Alena Gerber mit ihrer Tochter

ActionPress Sportstar Clemens Fritz und Model Alena Gerber