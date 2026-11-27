Theresia Fischer (34) wird im Forsthaus Rampensau Germany von ihren Gefühlen überwältigt. Das Model sitzt auf der Terrasse des Forsthauses in der Kärntner Bergwelt, als Erinnerungen an ihren Exfreund Stefan Kleiser wach werden. Wie in der Show auf Joyn zu sehen ist, findet Mitkandidatin Lilli die weinende Realitydarstellerin und versucht, sie zu trösten. Im Gespräch vertraut Theresia ihr an, wie schwer ihr das Beziehungsende weiterhin fällt. "Stefan und die Trennung, das tut einfach immer noch weh", gesteht sie. Für die ehemalige GNTM-Kandidatin ist dieses Kapitel offenbar emotional noch nicht abgeschlossen. "Vielleicht lieb' ich ihn auch immer noch!", räumt sie unter Tränen ein. Damit wird deutlich, dass Stefan trotz der Trennung nach wie vor einen besonderen Platz in ihrem Herzen hat und sie der Verlust der Beziehung weiterhin schmerzt.

Warum ihr Exfreund ihr so viel bedeutet, erklärt Theresia ebenfalls: "Er war meine Jugendliebe." Die Landschaft rund um das Forsthaus habe nun Erinnerungen an ihn ausgelöst. Dabei war ihr Liebesleben schon zuvor unter den Kandidaten zum Gesprächsthema geworden. Als Giuliano Hediger mit seinem Vater Paolo einzog, erlaubte sich Lilli einen scherzhaften Hinweis auf Theresias Vorliebe für ältere Männer: "Theresia, da ist jemand da für dich! Wir haben einen Daddy für dich da!" Beim Model weckte der Neuzugang allerdings keine romantischen Gefühle. "Der sieht nicht schlecht aus. Aber ganz ehrlich, Aussehen alleine – da zuckt nichts bei mir", erklärte sie. Auch für ein neues Kennenlernen zeigte sich Theresia nach der Trennung wenig offen: "Außerdem habe ich sowieso die Schnauze voll von Männern."

Theresia und Stefan verbindet eine lange Vorgeschichte. Im Sommerhaus der Stars erzählte sie 2024, dass sie den 26 Jahre älteren Zahnarzt bereits mit 18 Jahren auf einer Datingplattform kennengelernt hatte. Damals wurden die beiden jedoch zunächst kein Paar. Später kam Theresia mit Thomas Behrend zusammen, mit dem sie insgesamt sieben Jahre verbrachte. Fast vier Jahre davon waren sie verheiratet, ehe ihre Ehe im September 2022 zerbrach. Im Februar 2023 machte das Model schließlich seine Beziehung mit Stefan öffentlich. Nach vielen Jahren hatten die beiden damit doch noch zueinandergefunden. Gemeinsam nahmen sie anschließend auch am "Sommerhaus der Stars" teil und stellten sich dort dem Alltag als Paar vor laufenden Kameras. Mittlerweile sind sie getrennt. Dass die Gefühle für ihre frühere Jugendliebe trotzdem noch nicht verschwunden sein könnten, zeigt Theresias emotionaler Moment im Forsthaus.

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Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, TV-Bekanntheit

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Instagram / docstefankleiser Stefan Kleiser und Theresia Fischer mit ihrem Hund im Juli 2024

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