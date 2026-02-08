Alena Gerber verrät: Wünscht sie sich ein weiteres Kind?

Moderatorin Alena Gerber (36) hat ihre Fans mit einem sehr privaten Einblick überrascht. In einer Fragerunde auf Instagram wollte eine Followerin wissen, ob sie sich aktuell noch ein zweites Kind wünsche oder mit ihrer Situation so, wie sie ist, glücklich sei. "Ich liebe Kinder wirklich über alles und würde über mich selbst sagen, dass ich eine ganz warmherzige Vollblut-Mama bin", erklärte Alena. Sie verriet, dass sie sich durchaus weiteren Nachwuchs vorstellen könne und dass ihr Wunsch sogar über ein zweites Kind hinausgeht: "Am liebsten hätte ich noch zwei Kinder, auch eine zusätzliche Adoption käme für uns infrage." Seit mehr als acht Jahren ist Alena mit dem früheren Profifußballer Clemens Fritz (45) verheiratet, gemeinsam haben sie eine achtjährige Tochter. Normalerweise spricht die 36-Jährige nur selten über Privates und teilt nur gelegentlich Einblicke in ihr Familienleben, doch diesmal antwortete sie ungewohnt ausführlich.

Alena führte ihre Gedanken weiter aus und sprach offen und ehrlich über die Hürden auf dem Weg zu weiterem Nachwuchs. Sie beschrieb ihren Alltag zwischen TV-Jobs, Modelkarriere und Familienleben und erklärte, sie sehe den Moment kritisch, weil sie nicht wisse, wie sich ein weiteres Baby mit ihrer Arbeit vereinbaren ließe, ohne "Vollzeit-Nannys" ins Boot zu holen. "Das will ich einfach nicht", sagte Alena und machte klar, dass ein Kindermädchen keine Option sei. "Mit einem Kind schaffen wir alles ganz, ganz toll. Aber ich weiß auch, dass es mit zweien und auch erst mal einem Baby anders aussehen würde", erklärte sie ihre Bedenken.

Alena erzählte zudem, wie intensiv sie die erste Zeit mit ihrer Tochter erlebt hat. Ihr "kleines Wunder" war in den ersten 14 Monaten praktisch immer an ihrer Seite. "Ich hatte sie 14 Monate lang jeden Moment bei mir. Sie war bei jedem Shooting, jeder Sendung. Keine Stunde war ich ohne sie und das halte ich für richtig", erklärte die Moderatorin ihren Followern. Genau diese enge Bindung ist es offenbar, die sie ins Grübeln bringt: Sie wisse aktuell nicht, ob sie einem zweiten Kind dieselbe ungeteilte Aufmerksamkeit schenken könnte. Ob sich Alena und Clemens trotzdem irgendwann noch über Familienzuwachs freuen, lässt sie damit offen – eine Entscheidung, die das Model sich offensichtlich mit viel Bedacht und Liebe überlegt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alena Gerber im September 2023 in Berlin

Anzeige Anzeige

ActionPress Sportstar Clemens Fritz und Model Alena Gerber

Anzeige Anzeige

Instagram / alenagerberofficial Alena Gerber und ihre Tochter im Juni 2023 auf Mallorca