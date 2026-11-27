Daniela Büchner (48) blickt dem Älterwerden gelassen entgegen und will ihren Selbstwert nicht von der Beachtung anderer Menschen abhängig machen. Anlässlich der neuen Social-Reality-Show "Vibes – Find Your Fire" sprach die Realitydarstellerin jetzt im Interview mit Promiflash offen über das Thema. Dabei ging es auch um den gesellschaftlichen Druck, der vor allem auf Frauen lastet. Sie sollen möglichst lange jung, attraktiv und begehrenswert bleiben. Danni will sich davon allerdings nicht verrückt machen lassen. Ihren Selbstwert möchte sie nicht davon abhängig machen, wie viel Beachtung sie von anderen bekommt. "Ob sich die Aufmerksamkeit mit zunehmendem Alter verändert? Vielleicht, aber warum sollte ich mir darüber jetzt schon Gedanken machen? Ich möchte doch nicht mein Leben danach ausrichten, wie viel Aufmerksamkeit mir andere Menschen entgegenbringen. Älter zu werden gehört zum Leben dazu und ist ja eigentlich etwas Schönes", erklärte die TV-Bekanntheit. Statt panisch Fältchen zu zählen, sieht die TV-Bekanntheit den kommenden Jahren also ganz gelassen entgegen.

Dass Frauen jung und schön wirken sollen, ist nach Dannis Einschätzung kein neuer Druck. In den vergangenen Jahren beobachtet sie allerdings auch einen positiven Wandel. Als Beispiel nennt die TV-Bekanntheit Werbung und Mode. Früher seien dort vor allem sehr junge Models oder klassische Best-Ager-Models zu sehen gewesen. Heute würden dagegen Frauen unterschiedlichen Alters mit verschiedenen Figuren und Persönlichkeiten gezeigt. Auch Social Media habe aus ihrer Sicht dafür gesorgt, dass verschiedene Lebenssituationen, Altersgruppen und Körpertypen sichtbarer und nahbarer geworden seien. Um genau solche Themen dreht sich auch "Vibes – Find Your Fire". In der Show ziehen neun Frauen, die sich vorher nicht kennen, für zwölf Tage in eine Villa auf Rhodos. Sie stehen an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben und beschäftigen sich dort mit Veränderung, Sinnlichkeit, Selbstnähe und ihren eigenen Bedürfnissen. Motsi Mabuse (45) steht ihnen als Vertraute und Impulsgeberin zur Seite. Unterstützt wird sie von der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Hedda Hess und der Sexological Bodyworkerin Stella Sieger. Die zehnteilige Serie ist aktuell in der ARD Mediathek zu sehen und wird ab dem 8. Januar 2027 im WDR Fernsehen ausgestrahlt.

Mit dem Älterwerden und ihrer persönlichen Entwicklung setzt sich Danni nicht zum ersten Mal öffentlich auseinander. Schon Anfang des Jahres teilte sie auf Instagram einen Vergleich: Neben aktuellen Bildern zeigte sie Aufnahmen, die etwa fünf Jahre zuvor entstanden waren. Dabei stellte die fünffache Mutter klar, dass sie sich keineswegs als komplett neuer Mensch sehe. Ihre Veränderungen verstehe sie vielmehr als fortlaufende Entwicklung, die auch jenseits der 40 weitergehe. Ihre jetzigen Aussagen gegenüber Promiflash knüpfen an diese Haltung an: Danni will weder der Jugend noch der Aufmerksamkeit anderer hinterherjagen. Stattdessen betrachtet sie Veränderungen und das zunehmende Alter als natürliche Bestandteile ihres Lebens. Die fünffache Mutter misst ihren eigenen Wert damit nicht daran, wie begehrenswert sie von außen wahrgenommen wird. Für sie ist das Älterwerden nichts, worüber sie sich bereits im Voraus Sorgen machen möchte, sondern grundsätzlich etwas Positives.

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WDR / Amalia Kovaiou Daniela Büchner bei "Vibes – Find your Fire" 2026

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WDR "Vibes – Find your Fire"-Cast 2026

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