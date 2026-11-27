Gute und schlechte Nachrichten für Fans der beliebten Gaunerfilmreihe: Regisseur David Leitch (51) hat ein Update zum aktuellen Stand von "Ocean's 14" gegeben. Wie er dem Magazin People verriet, ist das Drehbuch für den vierten Teil der Hauptreihe mittlerweile fertiggestellt. George Clooney (65), der erneut als Meisterdieb Danny Ocean auftreten soll, entwickelte das Skript gemeinsam mit seinem Smokehouse-Produktionspartner Grant Heslov (63). Allerdings gibt es ein Hindernis: "Oh, ich meine, es gibt ein großartiges Drehbuch, und ich glaube, alle freuen sich darauf, es voranzubringen. Ich denke, es ging schon immer darum, all diese Leute zusammenzubringen, und ihre Terminkalender sind immer das Problem", erklärte David. Die größte Herausforderung bestehe darin, das hochkarätige Ensemble zur selben Zeit vor die Kamera zu bekommen. Der ursprünglich für 2026 angepeilte Produktionsstart bleibt damit weiterhin ungewiss.

Trotz der Schwierigkeiten gab sich der Filmemacher im Gespräch optimistisch. Dabei hob er hervor, wie viel Begeisterung hinter dem Vorhaben steckt: "Schaut, es herrscht große Begeisterung darum und ... George und Grant haben unglaubliche Arbeit am Drehbuch geleistet. Also ja, es gibt viel Motivation, es möglich zu machen." Bereits im Januar 2025 hatte David erste Gespräche über eine mögliche Regieübernahme geführt. Im Oktober erteilte das Studio Warner Bros. schließlich die Budgetfreigabe. George rechnete zu diesem Zeitpunkt noch damit, dass die Dreharbeiten 2026 beginnen würden. Kürzlich äußerte Brad Pitt (62) allerdings, dass mit einem Drehstart Ende 2027 zu rechnen sei, wie Variety berichtet. Mit David an der Spitze wäre "Ocean's 14" außerdem der erste Film der Hauptreihe, bei dem nicht Steven Soderbergh (63) auf dem Regiestuhl sitzt. Er hatte die drei bisherigen Filme über die charmante Diebesbande inszeniert und die Reihe damit maßgeblich geprägt.

Erstmals verkörperte George die Figur Danny Ocean im Jahr 2001. Damals startete Stevens "Ocean's Eleven" in den Kinos, ein Remake des gleichnamigen Rat-Pack-Klassikers von 1960. Mit "Ocean's Twelve" folgte 2004 die erste Fortsetzung, 2007 kam schließlich "Ocean's Thirteen" hinzu. Knapp 20 Jahre nach dem dritten Film soll Danny nun seine altbekannte Crew erneut zusammenbringen – die Wiedervereinigung spielt somit auch inhaltlich eine zentrale Rolle. Bereits 2018 bekam das Franchise mit "Ocean's 8" unter der Regie von Gary Ross (70) einen weiteren Ableger. Darin übernahm Sandra Bullock (62) als Debbie Ocean die Rolle von Dannys Schwester. Darüber hinaus befindet sich laut Deadline ein Prequel zu "Ocean's Eleven" in Planung. Bradley Cooper (51) soll dafür das Drehbuch verfassen und Regie führen. Ryan Gosling (46) und Margot Robbie (36) sind als Dannys Eltern vorgesehen.

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United Archives GmbH Brad Pitt und George Clooney in "Ocean's Eleven", 2001

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Getty Images David Leitch bei der "Bullet Train"-Premiere in Los Angeles, 2022

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