Jodie Foster (64) erfüllt sich einen Traum, den sie schon lange hegt: Im Disney-Animationsfilm "Hexed" leiht sie zum ersten Mal einer Figur aus dem Hause Disney ihre Stimme – und darf dabei direkt eine Bösewichtin spielen. Für die Schauspielerin, die mit Filmen wie "Das Schweigen der Lämmer" und "Taxi Driver" berühmt wurde, ist das eine ganz besondere Rolle. Wie sie jetzt laut The Telegraph in einem Interview verriet, hätten Schurkinnen wie Cruella de Vil aus "101 Dalmatiner" oder Ursula aus Arielle, die Meerjungfrau ohnehin schon immer eher ihrem Geschmack entsprochen. Dennoch war es der Oscarpreisträgerin wichtig, ihre Figur nicht auf die Rolle einer bösen Gegenspielerin zu reduzieren. Zwar sollte die machthungrige Frau durchaus bedrohlich erscheinen, doch zugleich wollte Jodie dem Publikum auch ihre Beweggründe und ihre menschliche Seite näherbringen. In Großbritannien kommt der Film "Hexed" am 27. November 2026 in die Kinos.

Auch äußerlich erkennt Jodie gewisse Gemeinsamkeiten mit ihrer Figur. Die beiden würden sich durchaus ähnlich sehen, räumte die Schauspielerin ein. Charakterlich gebe es jedoch deutliche Unterschiede und trotzdem könne sie sich in die Bösewichtin hineinversetzen. Schließlich sei es ihr bei jeder Rolle wichtig, die Beweggründe und die menschliche Seite ihrer Figuren zu verstehen. Im Fall ihrer Disney-Schurkin liegt der Ursprung des Machtstrebens laut Jodie in einem geringen Selbstwertgefühl. Der Figur sei vermittelt worden, dass sie nichts wert sei. Daraufhin habe sie sich zu einer machthungrigen Person entwickelt, die jeder anderen Frau, die ihr über den Weg laufe, die Macht entreißen wolle. Neben der Schurkin steht in "Hexed" außerdem eine Mutter-Tochter-Beziehung im Mittelpunkt, wie The Telegraph berichtet. Hailee Steinfeld (29) spricht die junge Billie, Rashida Jones (50) übernimmt die Rolle ihrer vorsichtigen Mutter Alice.

Jodie sprach auch über ihre eigene Entwicklung als Geschichtenerzählerin. Ihr Interesse als Geschichtenerzählerin habe sich im Laufe ihrer Karriere deutlich gewandelt, erzählte die Schauspielerin, die auch als Regisseurin und Produzentin arbeitet. Ihre Karriere sei zugleich ein Spiegel ihrer persönlichen Entwicklung. Früher habe sie sich vor allem für Geschichten interessiert, die von ihr selbst und ihrem eigenen Erfahrungshorizont geprägt gewesen seien. Im Mittelpunkt hätten dabei meist einzelne Figuren gestanden. Damals sei ihr Blick noch stark auf die eigene Person und Perspektive gerichtet gewesen. Mit der Zeit hätten für die zweifache Mutter dann Beziehungen und zwischenmenschliche Dynamiken immer mehr an Bedeutung gewonnen. Genau dieser Schwerpunkt findet sich auch in "Hexed" wieder, wo die Verbindung zwischen Billie und Alice eine zentrale Rolle spielt.

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Getty Images Jodie Foster bei einer Gesprächsrunde beim Marrakech International Film Festival, November 2025

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Getty Images Walton Goggins, Hailee Steinfeld, Jodie Foster und Jared Bush auf der Bühne beim Disney Entertainment Showcase in Anaheim

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