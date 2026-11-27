Maike von Bremen (45) ist zurück auf der Bühne! Nach einer krankheitsbedingten Auszeit von sieben Jahren feiert die Schauspielerin nun ihr berufliches Comeback am Theater. An der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig übernimmt sie die Rolle der Nina Richter. In dem Stück "Von wegen stille Nacht ..." gerät ihre Figur in ein Weihnachtsfest, das völlig aus dem Ruder läuft. Bekannt wurde Maike als Sandra Lemke in der Daily Gute Zeiten, schlechte Zeiten, in der sie von 2002 bis 2008 mitspielte. Eine chronische Augenlidentzündung hatte sie jedoch über Jahre hinweg daran gehindert, ihren Beruf auszuüben. Laut der Bild zeigte sie sich nun voller Vorfreude: "Nach einer längeren Pause bin ich nun, sieben Jahre später, mit frischer Spielfreude und bereit, ein neues Rollenfach zu erobern, zurück im Beruf und freue mich darauf, neuen Charakteren Leben einhauchen zu dürfen."

Begonnen hatten Maikes gesundheitliche Probleme im Jahr 2018 mit einem zunächst harmlos erscheinenden Gerstenkorn. Daraus entwickelte sich jedoch eine chronische Entzündung der Augenlider, die der Schauspielerin schwer zu schaffen machte. Sie litt unter schmerzenden, trockenen Augen. "Ich darf mich nicht mehr so schminken und kann auch keine Kontaktlinsen tragen", berichtete sie damals auf Instagram. Die Auswirkungen auf ihre Karriere waren erheblich: Über mehrere Jahre hinweg war es Maike nicht möglich, als Schauspielerin zu arbeiten. "Das hat mich damals auch wirklich in eine depressive Verstimmung gestürzt", gestand sie 2023 im Gespräch mit RTL.

Während ihrer beruflichen Auszeit blieb Maike allerdings keineswegs untätig. Unter anderem arbeitete sie als Body-Mind-Soul-Mentorin und EMDR-Therapeutin und unterstützte andere Betroffene dabei, chronische körperliche Beschwerden auf seelischer Ebene besser zu verstehen. Dass sie die Schauspielerei trotz ihrer langen Pause nie aus den Augen verloren hatte, machte sie bereits damals auf Instagram deutlich: "Auch wenn ich momentan nicht als Schauspielerin arbeite, habe ich den Beruf immer geliebt und schließe nicht aus, dass er mir mal wieder passieren könnte in der Zukunft." Mit ihrem neuen Engagement in Braunschweig geht dieser Wunsch nun in Erfüllung: Nach sieben Jahren kehrt Maike endlich zu ihrer großen beruflichen Leidenschaft zurück.

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Getty Images Schauspielerin Maike von Bremen

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Getty Images Maike von Bremen, Juni 2018

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