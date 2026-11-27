Oti Mabuse (36) hat bewegende Monate hinter sich. Nur wenige Tage nach der Geburt ihres zweiten Kindes gibt die Tänzerin ihren Fans einen offenen Einblick in ihre Gefühlswelt. Sie spricht über die große Sorge, dass auch ihr Sohn wie einst seine ältere Schwester viel zu früh zur Welt kommen könnte. Wie Oti jetzt auf Instagram schilderte, galt ihre zweite Schwangerschaft als Risikoschwangerschaft. Der Weg war von wiederkehrenden gesundheitlichen Rückschlägen geprägt: Blutungen, engmaschige Ultraschallkontrollen, eine Verkürzung des Gebärmutterhalses sowie Schwangerschaftsdiabetes belasteten sie sehr. Nachdem ihr bereits im Vorfeld eine Cerclage eingesetzt worden war und sie zusätzlich Progesteronpräparate einnahm, verordneten ihr die Ärzte ab der 20. Schwangerschaftswoche schließlich strikte Bettruhe. Zusammen mit ihrem Ehemann Marius Iepure (44) hoffte und betete sie, dass das Baby diesmal bis zum errechneten Termin im Bauch bleiben würde. Ihr Wunsch ging in Erfüllung: Ihr Sohn wurde diesmal ohne Komplikationen zum regulären Termin geboren.

Jeder Untersuchungstermin und jede weitere überstandene Schwangerschaftswoche sei ihr wie ein kleiner Etappensieg vorgekommen, schildert die Moderatorin. Große Sorgen habe ihr vor allem der auf 19 Millimeter verkürzte Gebärmutterhals bereitet. Aufgrund des Schwangerschaftsdiabetes stand zudem tägliches Blutzuckermessen auf dem Programm, begleitet von einer medikamentösen Behandlung mit Metformin und Insulin. Hinzu kamen Beschwerden wie Übelkeit, Sodbrennen, Beckenschmerzen, Beinkrämpfe und Erschöpfung. Nachts wachte sie häufig auf. Einmal fuhr sie sogar in die Geburtsambulanz, weil sie glaubte, ihre Fruchtblase sei bereits geplatzt. Die Erinnerung an ihre erste Geburt war dabei stets präsent: "Und unter all dem lag die Angst, die daherrührte, dass ich mein erstes Baby in der 31. Woche bekommen hatte. Ich wusste, wie es sich anfühlt, das Krankenhaus zu verlassen, während mein Baby auf der Neugeborenenintensivstation blieb." Inzwischen schläft ihr Sohn friedlich auf ihrer Brust. "Es war alles wert. Ich habe den schönsten, ruhigsten kleinen Jungen. Und ich darf seine Mami sein", schwärmt Oti.

Ihre erste Tochter hatte damals zehn Wochen vor dem errechneten Termin das Licht der Welt erblickt und musste anschließend sechs Wochen lang intensivmedizinisch betreut werden, da sie infolge einer Sepsis ihrer Mutter unter Infektionen litt. Umso mehr kosten Oti und Marius nach der erneuten Geburt nun ihr neues Familienglück zu viert aus: Schon an ihrem ersten gemeinsamen Wochenende reichten sich die frischgebackenen Zweifacheltern ihren kleinen Sohn zum Kuscheln immer wieder weiter – und mochten ihn kaum noch aus den Händen legen. Besonders emotional ist es für die Eltern, ihre dreijährige Tochter jetzt als große Schwester zu erleben. Wie schon bei ihrer Erstgeborenen halten sie auch den Namen ihres Sohnes bislang aus der Öffentlichkeit heraus. Oti und Marius sind seit 2014 verheiratet. Mit ihren beiden Kindern ist ihre Familie nach eigenen Angaben nun vollständig.

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otimabuse Oti Mabuse und Marius Iepure mit ihrem Neugeborenen, November 2026

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otimabuse Oti Mabuse und Marius Iepure mit ihren beiden Kindern im Krankenhaus, November 2026

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