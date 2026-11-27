Taylor Swift (36) denkt überhaupt nicht daran, ihre Musikkarriere zu beenden. Seit ihrer Hochzeit mit Travis Kelce (37) gibt es wiederholt Spekulationen, die Musikerin könnte sich als Ehefrau aus dem stressigen Musikgeschäft zurückziehen. Davon will die Künstlerin aber gar nichts wissen. Laut The Cut wurde sie gefragt, ob "The Life of a Showgirl" womöglich ihr letztes Album sei. Taylor antwortete, ohne zu zögern, mit einem ganz klaren Nein. Die Vorstellung, dass sie ausgerechnet wegen ihrer Ehe aufhören würde, findet sie "erschreckend beleidigend". Schließlich würden Menschen nicht heiraten, um danach ihren Beruf aufzugeben, stellte sie in diesem Kontext klar. Für die "Patient Zero"-Interpretin steht damit fest: Auch als verheiratete Frau will sie weiter Songs schreiben, Alben veröffentlichen und ihre künstlerische Laufbahn fortsetzen. Ein Karriere-Aus steht für sie demnach nicht zur Debatte.

Dass sie ihre große Leidenschaft nicht für die Ehe opfern muss, liegt laut Taylor auch an ihrem Mann Travis. Sie und der Footballspieler würden die beruflichen Leidenschaften des jeweils anderen völlig respektieren und sich gegenseitig unterstützen, erklärte sie. Dem Bericht von The Cut zufolge schwärmte die Musikerin begeistert: "Ich liebe den Menschen, mit dem ich zusammen bin, weil er liebt, was ich tue, und weil er liebt, wie sehr es mich erfüllt, Kunst und Musik zu machen." Dass sie es ernst meint, zeigt auch ihre aktuelle Arbeit. Nur wenige Monate nach der Hochzeit brachte Taylor sogar neue Songs heraus. In einigen davon besingt sie stolz ihren geliebten Ehemann. Damit macht sie deutlich, dass Ehe und Karriere für sie kein Widerspruch sind. An ihren musikalischen Plänen hat die Hochzeit nichts geändert. Statt sich zurückzuziehen, lässt sie ihr Liebesglück direkt in ihre Musik einfließen.

Dass Musik für Taylor kein vorübergehendes Kapitel ist, hat sie schon vor mehreren Jahren deutlich gemacht. Bereits im Jahr 2013, damals 23 Jahre alt, sprach sie darüber, dass Musik dauerhaft zu ihrem Leben gehören soll. Dabei sollte es überhaupt keine Rolle spielen, wie beliebt sie gerade ist. Für den Fall, dass mit 40 niemand mehr ihre Auftritte sehen wolle, hatte sie gegenüber Vulture schon einen Notfallplan: "Cool, dann gehe ich einfach ins Studio und schreibe Songs für Kinder. Das klingt nach einem guten Rentenplan." Auch wenn sie eines Tages nicht mehr auf der großen Bühne stehen sollte, will sie also definitiv beim Songwriting bleiben. In ihren Liedern verarbeitet die Künstlerin seit jeher persönliche Erfahrungen und ehrliche Gefühle. Auch schwierige Lebensphasen hat sie immer wieder in ihren Songs verarbeitet. Diese Offenheit teilt sie mit ihren zahlreichen Fans.

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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