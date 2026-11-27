Bröckelt jetzt Taylor Swifts (36) Imperium? Die Kolumnistin Maureen Callahan ist überzeugt, dass die öffentliche Macht der berühmten Sängerin und ihr sorgfältig aufgebautes Image mächtig ins Wanken geraten. In ihrer Kolumne für die Daily Mail bezieht sie sich auf einen kritischen Artikel der Journalistin May Jeong in der Vanity Fair. Für diesen sollen mehr als 100 Personen aus Taylors direktem Umfeld befragt worden sein. Schon dass ein so wenig schmeichelhaftes Porträt überhaupt erscheinen konnte, wertet Maureen als mögliches Zeichen. Medien würden offenbar weniger Rücksicht auf die Musikerin und den Zugang zu ihr nehmen. "Taylor Swifts sorgfältig geschliffene Persönlichkeit bröckelt", schreibt sie. Die Kritikerin räumt zwar ein, dass der Vanity-Fair-Text für einige schwere Vorwürfe keine konkreten Beispiele liefert. Trotzdem könne die große Resonanz einen wichtigen Wendepunkt markieren. Dabei gehe es nicht zwingend um Taylors Karriere oder ihre Verkaufserfolge, sondern um ihren Einfluss darauf, wie sie bisher in der Öffentlichkeit dargestellt wird.

Als Beispiel nennt sie die angeblich zerbrochene Freundschaft zwischen Taylor und Blake Lively (39). Im Zuge von Blakes Rechtsstreit mit ihrem It Ends With Us-Co-Star Justin Baldoni (42) waren private Nachrichten der Stars öffentlich geworden. Im Juli hieß es zudem, die Musikerin habe sich als Patentante von drei der vier Kinder von Blake und Ryan Reynolds (50) zurückgezogen. Andere Kritik habe die zweitägige Hochzeitsfeier mit Travis Kelce (37) im Madison Square Garden am Wochenende des US-Unabhängigkeitstags ausgelöst. Wegen des Ausmaßes und der äußerst prominenten Gästeliste beschreibt die Kolumnistin das Fest eher als milliardenschweren Zusammenschluss zweier Marken denn als klassische Hochzeit. Zur gleichen Zeit litten Teile New Yorks bei extremer Hitze unter Stromausfällen. Auch Witze anderer Stars deutet die Kritikerin als Hinweis auf einen veränderten Umgang mit Taylor. Harry Styles (32) scherzte bei einem Auftritt über den Veranstaltungsort: "Und dort finden auch Hochzeiten statt!" Das ernüchternde Fazit: "Für Taylor Swift könnte dies der Anfang vom Ende sein – nicht unbedingt ihrer Karriere, aber ihrer Schreckensherrschaft."

Der Vanity-Fair-Bericht nimmt aber nicht nur Taylors Beziehungen und ihren Einfluss unter die Lupe, sondern auch ihre Jugend. Ihr einstiger Gitarrenlehrer Ronnie Cremer behauptet darin beispielsweise, die Sängerin habe bereits als Teenager durch ihre Mutter Andrea Swift großen Druck rund um Gewicht und Ernährung erlebt. Er schilderte eine Situation im Haus der Familie: Andrea soll Fast Food mitgebracht haben, Taylor habe jedoch nur einen Salat bekommen. Mehrere ehemalige Lehrer und Mitschüler stellen außerdem Taylors langjährige Erzählung infrage, sie sei während ihrer Schulzeit gemobbt worden. Maureen zieht in ihrer Kolumne sogar einen Vergleich zu Gwyneth Paltrow (54). Die Schauspielerin soll 2013 versucht haben, ein kritisches Porträt der Vanity Fair zu verhindern – der Artikel erschien am Ende tatsächlich nicht. Belege dafür, dass Taylor gegen den aktuellen Beitrag vorgegangen sein könnte, nennt die Kolumnistin allerdings ganz ausdrücklich nicht.

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