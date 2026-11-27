Daniela Büchner (48) findet klare Worte für das Verhalten von Thorsten Legat (58) bei Prominent verwandt. Im Promiflash-Interview sprach die Realitydarstellerin jetzt über die Exit-Nominierung, die für sie eine große Enttäuschung darstellte. Thorsten und sein Sohn Nico hatten in der Sendung taktisch gegen Danni und ihre Tochter Jada Karabas (22) gespielt. Dabei hatte der ehemalige Fußballprofi die fünffache Mutter zuvor noch als eine Art "Ersatzmama" für Nico bezeichnet. Für strategische Entscheidungen hat Danni grundsätzlich durchaus Verständnis: "Am Ende des Tages ist es eine Gameshow und ich verstehe durchaus, dass dort taktisch gespielt wird." In diesem Fall sei für sie jedoch eine Grenze überschritten worden. "Für mich gibt es allerdings einen Unterschied zwischen einer Spielstrategie und Dingen, die meiner Meinung nach über das eigentliche Spiel hinausgehen", stellte die TV-Bekanntheit im Gespräch klar.

Auch über ihr Verhältnis zu Thorsten vor der gemeinsamen Show sprach Danni. Offenbar war die Verbindung zwischen den beiden weniger eng, als es nach außen möglicherweise gewirkt hatte. "Wir haben jetzt nicht gemeinsam Weihnachten verbracht, sagen wir es mal so. Man kennt sich in diesem Business, begegnet sich immer wieder und ich bin davon ausgegangen, dass man sich gegenseitig respektiert", erklärte sie. In der Realitywelt gebe es schließlich sowohl echte Freundschaften als auch Bekanntschaften, die von den Beteiligten unterschiedlich wahrgenommen würden. Dass man dabei auch enttäuscht werden könne, gehöre ihrer Ansicht nach dazu. Ob es zwischen ihr und dem Sportler irgendwann zu einer Versöhnung kommen könnte, ließ Danni offen. Zumindest möchte sie den Streit momentan nicht weiter befeuern: "Ich möchte das Ganze aber auch nicht größer machen, als es ist, und sehe aktuell keinen Grund, dieses Thema noch weiter zu vertiefen."

Zum Zerwürfnis zwischen den beiden war es in der dritten Folge von "Prominent verwandt" gekommen. In dieser Runde durften erstmals nur die Eltern ein Familienduo nominieren. Thorsten entschied sich nach Absprache mit Nico aus taktischen Gründen dafür, seine Stimme Danni und Jada zu geben. Schließlich erhielt das Mutter-Tochter-Duo die meisten Stimmen. Besonders Jada war von der Entscheidung getroffen, da sie davon ausgegangen war, dass die Familien bereits seit zehn Jahren freundschaftlich verbunden seien. Durch die Nominierung waren Danni und ihre Tochter allerdings noch nicht automatisch ausgeschieden. Stattdessen sollten sie zu einem späteren Zeitpunkt gegen ein weiteres nominiertes Duo in einem Exit-Game antreten. Als Wunschgegner für die Exit-Challenge hatte Danni damals ausgerechnet Thorsten und Nico genannt.

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RTL Collage: Daniela Büchner und Thorsten Legat

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RTL Jana-Maria Herz, Daniela Büchner und Jada Karabas bei "Prominent verwandt" 2026

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