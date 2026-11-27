Danni Büchner (48) macht kein Geheimnis daraus, dass abfällige Bemerkungen über ihr Aussehen sie bis heute nicht kaltlassen. Im Interview mit Promiflash sprach der Realitystar anlässlich der neuen Social-Realityshow "Vibes – Find Your Fire" ganz offen über das Thema Bodyshaming. Zwar könne sie mittlerweile besser mit fiesen Sprüchen umgehen, verletzlich sei sie aber trotzdem noch. "Natürlich entwickelt man über die Jahre ein dickeres Fell, aber deswegen ist man ja nicht plötzlich kein Mensch mehr. Auch ich habe Tage, an denen ich mich wohler in meinem Körper fühle als an anderen. Ich glaube, das kennen die meisten von uns", erklärte Danni. Dabei habe sie erlebt, dass sich die öffentliche Bewertung ihres Aussehens mit ihrem Gewicht immer wieder änderte. Zeigte sich der Realitystar mit mehr Kurven, folgte Kritik. Präsentierte sie sich schlanker, bot das für manche ebenfalls Anlass für negative Bemerkungen.

Dieses Dilemma bringt die Fünffachmama auf den Punkt: "Hat man ein paar Kurven mehr, ist man zu dick. Nimmt man ab, ist man plötzlich zu dünn. Und wenn es nicht das Gewicht ist, wird eben etwas anderes gefunden." Gleichzeitig betont sie, dass die wenigen gemeinen Kommentare oft viel mehr Aufmerksamkeit bekämen, als sie verdienten. Der weitaus größere Teil ihrer Community sei nämlich liebevoll. Die Dreharbeiten zu ihrer neuen Show hätten ihr noch einmal gezeigt, wie wichtig es sei, sich nicht ständig durch die Augen anderer zu betrachten. In "Vibes – Find Your Fire" ziehen neun Frauen, die sich vorher nicht kannten, für zwölf Tage gemeinsam in eine Villa auf Rhodos. Dabei dreht sich alles um Selbstfindung, Sinnlichkeit, Veränderung und den Mut, den eigenen Bedürfnissen mehr Raum zu geben. Als Vertraute und Impulsgeberin steht den Teilnehmerinnen Motsi Mabuse (45) zur Seite. Unterstützung bekommt die Tänzerin von der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Hedda Hess sowie von der Sexological Bodyworkerin Stella Sieger. Die zehnteilige Serie ist aktuell in der ARD Mediathek zu sehen und wird ab dem 8. Januar 2027 im WDR Fernsehen ausgestrahlt.

Schon vor einigen Monaten hatte Danni öffentlich klare Kante gegen Bodyshaming gezeigt. In einem Instagram-Video präsentierte sie sich selbstbewusst im Bikini und lief dabei ganz entspannt aus dem Meer. Damals stellte sie unmissverständlich klar, dass sie sich von anderen weder vorschreiben lassen wolle, was sie anzieht, noch wie sie lebt oder aussieht. Besonders getroffen hatte sie dabei, dass die Kritik nicht ausschließlich von Fremden kam. Auch in ihrem näheren persönlichen Umfeld waren ihre Tattoos als unpassend für ihr Alter abgetan worden. Der damalige Bikini-Auftritt und ihre aktuellen Aussagen im Promiflash-Interview greifen damit dasselbe persönliche Thema auf: den Umgang mit fremden Urteilen über ihren Körper. Obwohl Danni inzwischen nach eigener Aussage ein dickeres Fell entwickelt hat und zugleich viel Rückhalt aus ihrer Community erhält, bleibt sie an manchen Tagen verletzlich. Das verschweigt sie auch im Zusammenhang mit ihrer neuen Show nicht.

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WDR / Amalia Kovaiou Daniela Büchner bei "Vibes – Find your Fire" 2026

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WDR "Vibes – Find your Fire"-Cast 2026

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