Daniela Büchner (48) richtet einen eindringlichen Appell an Frauen, die in einer gewalttätigen Partnerschaft feststecken und sich eine Trennung kaum zutrauen. Im Interview mit Promiflash sprach die TV-Bekanntheit anlässlich der neuen Social-Reality-Show "Vibes – Find Your Fire" offen über ihre eigenen Erfahrungen mit Gewalt in der Partnerschaft. "Was ich diesen Frauen unbedingt mitgeben möchte: Es gibt einen Weg, auch wenn man ihn in diesem Moment selbst noch nicht sehen kann. Und man muss diesen Weg nicht alleine gehen", betont Daniela gegenüber Promiflash. Sie könne aus eigener Erfahrung nachvollziehen, wie schwer es für Betroffene sei, eine solche Beziehung hinter sich zu lassen. Oft würden Betroffene darauf hoffen, dass sich etwas ändert. Deshalb hielten viele an der Partnerschaft fest, obwohl sie längst spürten, dass ihnen diese nicht guttut. Mit ihren Worten möchte Daniela vor allem deutlich machen, dass Betroffene bei diesem Schritt Unterstützung annehmen können.

Warnsignale seien während einer Beziehung oft schwerer zu erkennen als im späteren Rückblick, erklärt Daniela weiter. Welche Verhaltensweisen als "Red Flags" empfunden würden, sei zudem individuell. Hilfreich könne es sein, die Sorgen von geliebten und vertrauten Menschen ernst zu nehmen und so einen anderen Blickwinkel zuzulassen. Besonders wichtig seien Personen, die ohne Vorurteile zuhören und verlässlich Hilfe anbieten. Von außen sähen Lösungen nämlich oft leichter aus, als sie für die Betroffenen tatsächlich seien. Ihre eigenen Erlebnisse seien für Daniela der Grund, öffentlich über partnerschaftliche Gewalt zu sprechen. In "Vibes – Find Your Fire" ziehen neun Frauen, die sich vorher nicht kennen, für zwölf Tage in eine Villa auf Rhodos. Dort beschäftigen sie sich mit Veränderungen, persönlichen Grenzen, Bedürfnissen und gesellschaftlichen Erwartungen. Motsi Mabuse (45) steht ihnen als Vertraute und Impulsgeberin zur Seite. Unterstützt wird sie von der klinischen Psychologin Hedda Hess sowie der Sexological Bodyworkerin Stella Sieger.

Daniela hatte bereits kurz zuvor öffentlich über die emotionale Gewalt in einer früheren toxischen Beziehung gesprochen. Mit diesem Schritt löste sie bei ihrer Instagram-Community eine große Resonanz aus. Zahlreiche Betroffene meldeten sich daraufhin bei ihr und schilderten ihre eigenen Erlebnisse. Unter ihnen waren nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Die vielen persönlichen Nachrichten gingen der fünffachen Mutter sehr nahe. Sie zeigte sich dankbar dafür, dass so viele Menschen den Mut gefunden hatten, sich ihr anzuvertrauen. Die Reaktionen auf ihren ersten öffentlichen Beitrag zeigen damit, wie viele persönliche Geschichten das Thema bei ihren Followern ausgelöst hat. Genau vor diesem Hintergrund nutzt Daniela nun erneut ihre Reichweite, um auf partnerschaftliche Gewalt und mögliche Unterstützung aufmerksam zu machen. Die zehnteilige Serie „Vibes – Find Your Fire“ ist aktuell in der ARD Mediathek zu sehen und wird ab dem 8. Januar 2027 im WDR Fernsehen ausgestrahlt.

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WDR / Amalia Kovaiou Daniela Büchner bei "Vibes – Find your Fire" 2026

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WDR "Vibes – Find your Fire"-Cast 2026

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