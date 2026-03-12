"Wer ist diese Frau?": Danni Büchner teilt alte Aufnahmen

Daniela Büchner (48) überraschte ihre Follower mit einem nachdenklichen Beitrag über ihre persönliche Entwicklung. Die Reality-TV-Ikone teilte auf Instagram eine Reihe von Bildern, die sowohl aktuelle Aufnahmen als auch Fotos von vor fast genau fünf Jahren zeigen. Beim Durchscrollen ihrer Handy-Galerie sei ihr erster Gedanke gewesen: "Wer ist diese Frau?", wie sie in ihrem Post schreibt. "Wenn ich ehrlich bin, bin ich das natürlich selbst", fügt sie hinzu. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin nutzte die Gelegenheit, um über die vermeintliche "neue Danni" zu sprechen, die in Interviews und auf Instagram immer wieder thematisiert wird. Ihre klare Ansage: "Die Wahrheit ist: Es gibt keine neue Danni." Stattdessen betont die fünffache Mutter, dass sie sich auch mit über 40 Jahren weiterentwickele.

In ihrem philosophischen Text erklärt die fünffache Mama, dass die letzten Jahre ihr einige schwierige Situationen abverlangt hätten, auf die man nicht vorbereitet gewesen sei: "Auch als Mama hört das Leben nicht auf, einen zu formen." Trotzdem sei das Fazit einfach: "Es ist immer noch die gleiche Danni. Nur mit mehr Lebenserfahrung, mehr Weiterentwicklung und einem klareren Blick darauf, was im Leben wirklich zählt", schreibt sie. Dabei geht sie auch offen mit dem Thema Beauty-Eingriffe um. Wer jetzt über Operationen und Botox schreiben wolle, solle wissen: "Ja klar, auch ich nutze sowas gelegentlich. Warum auch nicht, wenn es diese Möglichkeiten gibt?", fragt die Influencerin und Unternehmerin, die mit Jens Büchner (†49) die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani zur Welt brachte. Sie glaube nicht, dass sie es übertreibe – und selbst wenn andere Menschen mehr machen würden, wer sei man, darüber zu urteilen?

Die Reaktionen ihrer Community fielen durchweg positiv aus. "Du bist eine tolle, starke Frau und du zeigst mit deinem Beispiel, dass es im Leben immer weitergeht… mal mit einer Träne und mal mit einem Lächeln im Gesicht", lautete einer der Kommentare. Daniela, die sich optisch in den vergangenen Jahren stark verändert hat, berichtete bereits in der Vergangenheit von ihrer 20-Kilo-Abnahme, die sie unter anderem durch Hypnose erreicht haben soll. Immer wieder setzt sie sich auf Social Media für Body Positivity ein und zeigt sich als Löwen-Mama, die ihre Familie vor negativen Kommentaren beschützt. So wurde bereits ihre Tochter Joelina (26), die aus der Beziehung zu ihrem ersten Mann Yılmaz Karabas stammt, Opfer von Hass im Netz. Mit ihrem neuesten Post unterstreicht sie erneut, dass es im Leben darum gehe, das Beste aus der einen Chance zu machen, die man habe.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner postet einen Rückblick von vor fünf Jahren, März 2026.

Hauter, Katrin / ActionPress Daniela und Jens Büchner im Oktober 2018

RTL II Daniela Büchner in "Die Büchners - Familientrubel unter Palmen"