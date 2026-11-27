William Raab reagiert auf die Gerüchte um seine Beziehung mit Marlisa Rudzio (37). Unter einem Beitrag von Promiflash äußerte sich der Social-Media-Star jetzt zu den Spekulationen über einen möglichen Betrug. Ein ausdrückliches Dementi blieb dabei allerdings aus. Stattdessen erklärte William, dass er die Vermutungen angesichts der bisherigen Darstellung nachvollziehen könne. "Dass man hier nach wochenlanger gezielter Panikmache einen Betrug vermutet, verstehe ich total ...", schrieb er. Für eine Einordnung verwies er auf die neue Staffel von Forsthaus Rampensau, an der er zusammen mit Marlisa teilnimmt. "Ich würde empfehlen, die Serie anzusehen, denn damit verschwindet vielleicht ganz schnell ganz viel künstlich und bewusst aufgewirbelter Staub wieder", fügte er hinzu. Offenbar erwartet William, dass die vollständigen Folgen ein anderes Bild vermitteln könnten. Welche Hintergründe die Zuschauer darin erfahren werden, verriet er jedoch nicht.

Auslöser für die Diskussionen war der Trailer zur neuen Staffel. In einer Szene entblößt sich Stella Brinkmann, die Schwester von Brenda Brinkmann (23), vor William. Dieser steht gerade unter der Dusche und lacht über die Situation. Direkt im Anschluss zeigt die Vorschau einen Ausschnitt aus einem Interview mit ihm und Marlisa. "Ich trenn mich von dir", sagt William darin zu seiner Partnerin. Dass die beiden nach den Dreharbeiten weder auf gemeinsamen Social-Media-Aufnahmen noch zusammen bei Veranstaltungen auftauchten, befeuerte die Spekulationen zusätzlich. Auch Katy Bähm (33) reagierte auf die Szenen und hinterließ unter einem Promiflash-Beitrag einen Kommentar. "Also jetzt wird es richtig wild. Ey William, sorry, Bro", schrieb sie zu dem Geschehen, das inzwischen für reichlich Gesprächsstoff unter den Zuschauern sorgt.

Marlisa und William zogen gemeinsam als Paar ins Forsthaus ein. Ob die Duschszene mit Stella tatsächlich etwas mit seinem Trennungssatz zu tun hat, lässt sich aus der Vorschau allerdings nicht erkennen. Durch den Zusammenschnitt bleibt offen, in welchem Zusammenhang William die Worte an Marlisa richtet. Ebenso wenig zeigt der Trailer den vollständigen Ablauf der Begegnung unter der Dusche. Mit seinem Kommentar kündigt William zwar keine konkrete Erklärung an, legt seinen Followern aber nahe, sich anhand der Sendung ein eigenes Bild zu machen. Was zwischen ihm und Stella passiert ist, erläutert er nicht näher. Auch seinen aktuellen Beziehungsstatus mit Marlisa lässt er offen. Sie selbst hat sich bislang ebenfalls nicht öffentlich zu den Spekulationen geäußert. Ob die weiteren Folgen Klarheit über die gezeigten Situationen und ihre Beziehung bringen, bleibt abzuwarten.

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Imago William Raab und Marlisa Rudzio bei Katys X-mas Wonderland von Kate Merlan in der Wolkenburg Köln

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Joyn William Raab, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidat

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