Realitystar Giuliano Lorenzo Hediger zieht 2026 zusammen mit seinem Vater Paolo Hediger in die vierte Staffel von Forsthaus Rampensau Germany ein. Für Paolo bedeutet die Teilnahme an der Alpen-WG gleichzeitig sein Reality-TV-Debüt. In der Show sprechen die beiden in einem Interview über ihre gemeinsame Vergangenheit. Dabei wird deutlich, dass das Verhältnis zwischen Vater und Sohn vor allem in Giulianos Kindheit und Jugend nicht immer unkompliziert war. Nach der Trennung von Giulianos Mutter gestalteten sich auch die regelmäßigen Treffen zwischen Paolo und seinem Sohn zeitweise schwierig.

Wie schwierig der Kontakt früher war, schildert Paolo im Interview offen: "Ich habe versucht, meinen Sohn regelmäßig zu sehen, aber teilweise hat es geklappt und teilweise halt auch nicht. Aber mit den Jahren hat sich das sehr gut gelegt und wir haben, wie gesagt, heute ein super, sehr spezielles Verhältnis", erklärt der Reality-TV-Neuling. Heute treten Vater und Sohn Seite an Seite in der Realityshow an und präsentieren sich dabei als eingespieltes Duo. Entsprechend selbstbewusst gehen die beiden in den Wettbewerb: Als Team rechnen sie sich durchaus Chancen auf den Sieg aus.

Für Paolo, der zum ersten Mal in die Welt des Reality-TVs eintaucht, ist die Begegnung mit den bekannten Gesichtern noch ungewohnt. "Für mich ist es irgendwie surreal. Da stehen diese Leute, die man vom Fernsehen kennt", gesteht er in der Show. Vor allem die ersten Momente im Haus haben ihn sichtlich beeindruckt: "Schon der erste Moment war schon krass irgendwie. Da denkt man: Wow." Ganz anders hat Giuliano die gemeinsame Zeit in der Show erlebt. Für den Musiker waren die Dreharbeiten emotional sehr belastend. Kurz vor der Ausstrahlung bezeichnete er "Forsthaus Rampensau Germany" in seiner Instagram-Story sogar als das schlimmste Format, an dem er bisher teilgenommen hat. Sein Ärger richtete sich vor allem gegen zwei Mitstreiter. Ihnen machte er nach dem Ende der Dreharbeiten schwere Vorwürfe. Wer die beiden Kandidaten sind, verriet Giuliano allerdings nicht. Was genau im Forsthaus passiert ist, dürfte sich erst in den kommenden Folgen zeigen.

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Joyn Giuliano und Paolo Hediger, "Forsthaus Rampensau Germany"-Teilnehmer

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Joyn Paolo Hediger, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidat

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